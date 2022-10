Xadrez: confira os melhores jogos online para computador, consoles e mobile

Um esporte associado à razão, inteligência e estratégia, o xadrez desperta interesse de jogadores novatos e experientes há séculos. De tempos em tempos, eventos impactam em um crescimento de buscas pelo jogo milenar. É o caso de filmes e séries, como “Gambito da Rainha”, da Netflix, e polêmicas em competições, como a recente entre Magnus Carlsen e Hans Niemann, com acusações de uso de sex toys pelos competidores.

De uma positiva ou negativa, esses acontecimentos revelam que há interesse pelo esporte: em 2020, um ano após o lançamento da série “Gambito da Rainha”, a Federação Internacional de Xadrez (FIDE) afirmou que cerca de um bilhão de smartphones ao redor do mundo tinham algum jogo de xadrez baixado em seu armazenamento.

Em meio à pandemia, com o distanciamento, essas pessoas buscaram os jogos para aprender sobre o “esporte da moda”. Apesar das restrições e lockdowns já terem sido derrubados, a comodidade de jogar no conforto do lar segue a mesma. Assim, o Estadão seleciona os melhores aplicativos e sites de xadrez disponíveis no mercado.

Chess.com

Chess.com

Chess.com é um dos mais famosos. Segundo os desenvolvedores, o site, que também possui uma versão para os dispositivos móveis, conta com mais de 80 milhões de jogadores ao redor do mundo, além de 10 milhões de partidas sendo jogadas diariamente. Na Play Store, loja de aplicativos para smartphones android, o jogo já contabiliza mais de 10 milhões de download e é gratuito.

Qual é o diferencial dessa versão? Além da possibilidade de jogar com usuários ao redor do mundo, o site oferece aulas completas sobre o esporte, “robôs” com os mais variados níveis de dificuldades, para exercitar o conhecimento, e mais de 350 mil quebra-cabeças táticos, com todos os tipos de jogadas de xeque-mate e aberturas de jogo. Além disso, o jogo oferece aos interessados a possibilidade de subir em rankings no xadrez, estatísticas detalhadas de cada partida e fóruns da comunidade global, para discutir sobre o esporte milenar.

Onde jogar: Android, iOS e web.

Preço: Gratuito.

Tem compras dentro do jogo? Sim.

Tamanho do download: 40,77 MB.

Clash of Kings

Clash of Kings

Exclusivo para dispositivos móveis, “Clash of King” oferece uma premissa semelhante a de seu antecessor. Além de partidas online, o usuário tem acesso a diversos mini-jogos, com conselhos e análises dentro da partida sobre a melhor jogada a se tomar a cada movimento. Também conta com um nível de customização da interface e do tabuleiro, com múltiplas opções para os jogadores.

Onde jogar: Android e iOS.

Preço: Gratuito.

Tem compras dentro do jogo? Sim.

Tamanho do download: 57,57 MB.

Pure Chess

Pure Chess

“Pure Chess” oferece uma nova perspectiva do xadrez para o usuário. Lançado em 2016 pela Ripstone, ele conta com visuais muito bem trabalhados das peças e dos tabuleiros, com gráficos realistas para a época. Disponível na Steam (biblioteca de jogos), tem 183 análises positivas na plataforma.

Onde jogar: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Android, PC, iOS, Wii U, PlayStation Vita, Nintendo 3DS

Preço: R$ 29,99

Tem compras dentro do jogo? Sim.

Tamanho do download: cerca de 3 GB.

Chess Ultra

Chess Ultra

Exclusivo para computadores e consoles, “Chess Ultra” é uma evolução de seu antecessor e, assim como ele, está disponível em uma variedade de sistemas operacionais. Seu diferencial, quando comparado com as demais opções no mercado, é a imersão do jogador no tabuleiro de xadrez. Com gráficos em 3D e com resolução de até 4K, ele também possibilita que o usuário utilize óculos VR (realidade virtual) para imergir entre os peões e bispos do tabuleiro.

Para iniciar, a Ripstone (desenvolvedora do game) recomenda um computador com o Windows 10 e 8 GB de memória RAM, mas “Chess Ultra” tem como requisitos mínimos o Windows Vista e 4 GB de RAM. Todas as especificações podem ser visualizadas na página do jogo, disponível na Steam.

Onde jogar: PlayStation 4, PlayStation VR, PC, HTC Vive, Oculus, Xbox One, Xbox One Series X|S e Nintendo Switch.

Preço: R$ 25,99

Tem compras dentro do jogo? Sim.

Tamanho do download: cerca de 2 GB.

Chess Brain: Dark Troops

Chess Brain: Dark Troops

Revolucionário, “Chess Brain: Dark Troops” subverte o conceito do xadrez e do tabuleiro físico. O foco está no jogador solucionar problemas, em desafios dinâmicos que reescrevem a regra do jogo em si - tabuleiros menores e peças se movendo simultaneamente.

Nesse aspecto, “Chess Brain” é um convite aos usuários novatos para se apaixonarem pela dinâmica do esporte e conhecerem os movimentos de cada peça. “O rei deve chegar ao destino. Desenhe o caminho correto e não deixe que ele seja morto pelas peças opostas!”, afirma a premissa do jogo, lançado em 2021 por Caio Flavio, desenvolvedor de games.

Onde jogar: PC e Mac

Preço: R$ 2,29

Tem compras dentro do jogo? Não.

Tamanho do download: cerca de 1 GB.