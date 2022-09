Magnus Carlsen, maior enxadrista do mundo, abandona de novo partida contra jovem acusado de trapaça

Considerado o maior jogador de xadrez do mundo, o norueguês Magnus Carlsen abandonou nesta segunda-feira uma partida contra o jovem que sugeriu ter trapaceado recentemente em um duelo anterior. Hans Niemann, de 19 anos, viu o astro norueguês desistir do jogo com apenas dois movimentos. A partida era válida pela sexta rodada da Julius Baer Generations Cup, da etapa de Meltwater na Turnê dos Campeões.

Os enxadristas se reencontraram pouco mais de duas semanas após Niemann surpreender o mundo e derrotar Carlsen, de 31 anos, no prestigiado torneio online Sinquefield Cup, nos Estados Unidos. O grão-mestre norueguês abriu mão de seguir na competição, algo inédito em sua carreira, e sugeriu que o adversário teria usado um programa de inteligência artificial para vencer a partida. Ele publicou um vídeo do técnico de futebol José Mourinho em seu Twitter, em que o português diz “eu prefiro não falar. Se eu falar, eu vou entrar em um grande problema e eu não quero isso”.

O abandono da partida desta segunda-feira foi visto como um ato de protesto por parte de Carlsen, que não ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Ele ficou offline do site que transmitia o duelo logo após sinalizar que estava se retirando do embate. Por sua vez, Niemann também não falou publicamente sobre o caso.

Magnus Carlsen (superior à esquerda) abandonou partida de xadrez contra Niemann (superior ao centro) depois de penas duas jogadas

A vitória de Niemann no início do mês trouxe novamente à tona o debate sobre fraudes em partidas online de xadrez. A atitude de Carlsen em desistir da competição colocou a idoneidade do americano em xeque. Até mesmo uma tese de que o jovem teria usado um dispositivo no reto para receber informações através de código morse foi cogitada para justificar a vitória sobre Magnus Carlsen. Até o momento, nenhuma entidade relacionada ao xadrez confirmou qualquer tipo de trapaça e a Sinquefield Cup informou que tem tomado medidas para coibir possíveis fraudes.

“Se eles quiserem que eu fique totalmente nu, eu fico. Eu não me importo. Porque eu sei que estou limpo. Você quer que eu jogue em uma caixa fechada com transmissão eletrônica zero, eu não me importo. Estou aqui para vencer e esse é o meu objetivo”, disse Niemann ao Guardian.

Desde 1997, inúmeros programas passaram a ser usados para levar vantagem em jogos de xadrez online. O mais famoso é o Stock Fish, que foca nas primeiras jogadas do adversário e, a partir delas, imagina variações de movimentos. O argumento Niemann, que disse ter descoberto os primeiros movimentos de Carlsen por um “milagre”, e a confissão de que usava de métodos para trapacear quando era adolescente contribuíram para a suspeita.

