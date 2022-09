Xadrez no entretenimento: confira 10 dicas de séries e filmes sobre o esporte milenar

Um dos esportes mais antigos do mundo e jogo milenar, o xadrez faz parte da cultura ocidental e, de tempos em tempos, retorna aos holofotes da mídia. Nas últimas semanas, a polêmica entre Magnus Carlsen, considerado o maior enxadrista do mundo, e Hans Niemann, de 19 anos, reacendeu o interesse pelo consumo relacionado à cultura desse esporte.

Carlsen abandonou a competição, acusando seu adversário de trapaça. Uma das teorias levantadas para a sua derrota é de que Niemann poderia estar usando um plug anal com conexão wireless, o que lhe possibilitaria receber instruções por uma espécie de código morse. Nada foi confirmado. O caso ganhou relevância nas últimas semanas.

Magnus Carlsen acusou seu adversário de trapaça em última derrota. Foto: Arun Sankar/ AFP

Associado à razão, inteligência e estratégia, o xadrez adquiriu sua forma atual no sudoeste da Europa na segunda metade do século 15, durante o Renascimento - movimento cultural, econômico, político e social surgido na Itália e que se estendeu por toda a Europa. Com fortes raízes na razão humana, esse período se inspirou nos valores da Antiguidade Clássica, tal qual a origem do xadrez.

Quase um milênio antes do seu formato atual, o xadrez tem suas origens por volta do século 6, na Índia. Outras teorias afirmam que ele teria surgido na China e se espalhado para Ásia Central e Pérsia (região do atual Irã) no século 7.

Independentemente de suas raízes, o jogo é parte essencial da cultura ocidental contemporânea. No entretenimento, o xadrez é peça central de múltiplas criações, entre séries, filmes e livros, que vão muito além de Gambito da Rainha, produção de ficção premiada da Netflix, sobre uma enxadrista profissional. A seguir, o Estadão lista dez produções que têm o esporte como protagonista da trama.

Séries sobre Xadrez

1. O Gambito da Rainha

Produção original da Netflix, a série foi lançada em 2020 e conquistou uma legião de fãs. Vencedora do Globo de Ouro de melhor minissérie e melhor atriz de minissérie (Anya Taylor-Joy), “O Gambito da Rainha” conta a história de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), uma órfã que descobre ter um talento no xadrez. Prodígio, ela precisa lidar com os problemas e dilemas da vida adulta, ao mesmo tempo em que tenta alcançar o posto de número 1 no esporte.

Onde assistir: Netflix

Episódios: 7 (uma temporada)

2. Endgame (2011)

Produção canadense, “Endgame” conta a trama de Arkady Balagan (Shawn Doyle), gênio do xadrez. Traumatizado pelo assassinato de sua noiva, desenvolve agorafobia - transtorno associado a sintomas de ansiedade. Incapaz de deixar o quarto de seu hotel, Balagan passa a usar sua genialidade para resolver crimes e conseguir dinheiro para arcar com suas dívidas.

"Endgame" acompanha a história de um gênio do xadrez que desenvolve agorafobia. Foto: Divulgação

Episódios: 13 (uma temporada)

Curtas sobre xadrez

3. O Jogo de Geri

Vencedor do Oscar de melhor curta de animação em 1998, “O Jogo de Geri” foi originalmente lançado como abertura para o filme “Vida de Inseto”, em 1997, primeiro filme da Pixar. Em pouco mais de quatro minutos, a trama mostra um divertido velhinho, que joga xadrez contra si mesmo, em uma tarde no parque.

"O jogo de Geri" ganhou o Oscar de melhor curta animação em 1998. Foto: Reprodução

Onde assistir: Disney+

4. O Fantasma de Newton

Produção brasileira, “O Fantasma de Newton” conta a história de dois senhores (Silvério e Abdias) que tentam seguir em frente com suas vidas após a morte de seu amigo, Newton. Durante uma partida de xadrez, jogo amado pelo trio, Abdias enxerga o fantasma do falecido amigo. A partir desse momento eles buscam respostas para a vida e morte de Newton.

"O Fantasma de Newton" é um curta metragem brasileiro. Foto: Divulgação

Onde assistir: Looke

Filmes sobre xadrez

5. Rainha de Katwe

Lançado em 2016, a trama se passa em Uganda e acompanha a jornada de Phiona Mutesi (Madina Nalwanga), jovem que tem como objetivo se tornar a melhor jogadora de xadrez do mundo. Órfã de pai e mãe, Phiona passa por dificuldades em sua vida, mas decide superar todos os obstáculos para conquistar seu sonho.

Onde assistir: Disney+

6. Partida Fria

Ambientado na Guerra Fria, “Partida Fria” acompanha o auge da tensão entre URSS e EUA, em meio à crise dos mísseis de Cuba. Lançado em 2019, a produção polonesa acompanha um professor de matemática, obrigado pelo governo dos EUA a atuar como um espião em Varsóvia, capital da Pôlonia. Alcoólatra e gênio da matemática, ele disputa um campeonato de xadrez contra os soviéticos.

"Partida Fria" mostra a tensão entre URSS e EUA durante a Guerra fria. Foto: Reprodução

Onde assistir: Disney+

7. Game Over: Kasparov e a máquina

Lançado em 2003, “Game Over” é um documentário produzido em parceria com o Canadá e Reino Unido. Baseado em fatos reais, o longa relata a suspeita de Garry Kasparov, ex-campeão mundial de xadrez e considerado um dos maiores enxadristas de todos os tempos, de ter sido derrotado por meio de trapaça pela IBM.

"Game Over: Kasparov e a Máquina" mostra a história, baseada em fatos reais, de Kasparov, um dos maiores jogadores de xadrez da história. Foto: Divulgação

Onde assistir: sem streaming

8. A Chance De Fahim

Outro filme baseado em fatos reais, “A Chance de Fahim” é um longa francês lançado em 2020 acompanha a trama do jovem Fahim (Assad Ahmed), que deixa o resto de sua família em Bangladesh. Em busca de asilo político na França - e com um grande talento no xadrez -, sua única opção para não ser deportado do país é ser campeão do campeonato.

Onde assistir: Telecine Play

9. Lances Inocentes

Inspirado no livro “Searching for Bobby Fischer” de Fred Waitzkin, “Lances Inocentes” é um longa-metragem americano, lançado em 1993, conta a história real do enxadrista Josh Waitzkin. Na trama, os pais de um menino prodígio de sete anos enfrentam um dilema: se devem ajudá-lo a desenvolver seu talento no xadrez ou defender sua infância, assim como qualquer garoto da sua idade.

Onde assistir: sem streaming

10. Filho de Caim

Lançado em 2013, “Filho de Caim” acompanha Nico (David Solans), adolescente problemático e cuja maior paixão em sua vida é o xadrez. Introvertido e com tendências sádicas, seus pais contratam um psicólogo - que também pratica o esporte - para ajudar seu filho com problemas de socialização. Entretanto, o trabalho resulta em descobertas sombrias sobre a vida de Nico.

"Filho de Caim" acompanha a história de Nico, adolescente com problemas para socializar. Foto: Reprodução

Onde assistir: Google Play