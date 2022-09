Yaras perdem para a Irlanda na Copa do Mundo de rúgbi sevens e caem para a disputa pelo 9º lugar

A seleção brasileira feminina de rúgbi sevens não conseguiu segurar a forte Irlanda na estreia da Copa do Mundo, nesta sexta-feira, na Cidade do Cabo, África do Sul. As Yaras, como é conhecida a seleção, perderam por 24 a 12 nas oitavas de final e agora foram encaminhadas para a disputa do 9º lugar.

Como é um torneio mata-mata, as brasileiras sabiam da dificuldade de enfrentar as irlandesas e da possibilidade de ficar fora da luta pelo título logo no primeiro jogo. Por isso, foram valentes, mostraram poder de reação, mas não o suficiente para eliminar uma das favoritas ao título.

Yaras tentam, mas acabam derrotadas pela Irlanda nas oitavas de final da Copa do Mundo Foto: Bruno Ruas @ruasmidia / Brasil Rugby

“Esperávamos outro resultado, mas ainda teremos nova oportunidade e vamos trabalhar duro”, apontou Bianca. Já o técnico Will Broderick valorizou o try assinalado por Mari Nicolau diante da Irlanda: “Foi um try no qual colocamos aquilo que queríamos em prática, pois surpreendemos a Irlanda com um passe para dentro que não era antes nossa característica”.

Com a eliminação, agora a seleção brasileira passará para a disputa do 9º lugar. Neste sábado, às 5h15, pegam a Colômbia. Se conseguirem uma vitória, as Yaras seguirão na luta pelo melhor desempenho em Copas do Mundo. Nas outras três edições do torneio, a melhor posição conquistada pelo País foi o 10º lugar em 2009.

Avançando neste sábado ou caindo para a disputa do 13º lugar, o Brasil poderá ter pela frente as donas da casa. A África do Sul foi superada nas oitavas pela França, por 29 a 0. A luta pelo ouro segue com oito equipes que disputam as quartas de final. Confira os jogos deste sábado:

14h07 - Austrália x Inglaterra

15h05 - Nova Zelândia x Irlanda

16h05 - França x Fiji

17h05 - Estados Unidos x Canadá

Já a disputa pelo 9º lugar tem os seguintes jogos:

04h53 - Espanha x Madagascar

05h15 - Brasil x Colômbia

05h37 - África do Sul x Japão

05h59 - Polônia x China