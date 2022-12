Youtube compra pacote de jogos da NFL; mudança é histórica nas transmissões do futebol americano

O YouTube e a NFL (liga de futebol americano) anunciaram nesta quinta-feira que chegaram a um acordo para o pacote de jogos conhecido como NFL Sunday Ticket. A mudança histórica significa que um dos pilares da televisão tradicional irá para um grande serviço de streaming.

O acordo permitirá que o YouTube transmita quase todos os jogos da NFL aos domingos na próxima temporada, exceto aqueles transmitidos em canais de televisão locais. As partidas continuarão disponíveis em outras redes ao longo da semana, incluindo jogos de segunda à noite na ESPN e ABC e os de quinta à noite no serviço Prime Video da Amazon.

O Philadelphia Eagles derrotou o Chicago Bears e faz grande campanha na temporada regular da NFL. Foto: AP Photo/Nam Y. Huh

Os jogos estarão disponíveis como um complemento para o YouTube TV, o pacote de streaming de US$ 64,99 (R$ 335,72) da empresa, ou disponíveis para compra separadamente por meio do YouTube Primetime Channels.

O YouTube concordou em pagar à NFL cerca de US$ 2,5 bilhões (R$ 12,9 bilhões) anuais pelos direitos, de acordo com pessoas a par das negociações, cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,1 bilhões) a mais do que a DirecTV, detentora anterior. A liga também pode receber pagamentos adicionais com base no número de assinantes do YouTube que o Google pode adicionar, bem como em outras referências de desempenho.

A duração do contrato não foi divulgada, mas uma pessoa com conhecimento do acordo disse que era de “longo prazo” para dar ao Google tempo para construir sua base de assinantes. Em seu anúncio, o YouTube e a NFL disseram que o acordo era um “acordo plurianual”.

O acordo do YouTube pelo pacote Sunday Ticket é um divisor de águas para a indústria de mídia, que há anos se inclina para o streaming. Como alguns espectadores abandonaram o cabo por serviços como Netflix, N.F.L. os jogos de futebol mantêm os torcedores grudados na televisão tradicional. Esses jogos atraem uma audiência confiável, permitindo que redes como Fox, NBC e ESPN criem escalações de programação e vendam publicidade em TVs imperdíveis.

Transmissões esportivas continuam achando espaço nos serviços de streaming. Foto: AP Photo/Eric Christian Smith

Mas, nos últimos anos, gigantes do streaming como Apple, Google e Amazon entraram na briga, trazendo seus bolsos fundos e enormes plataformas para as negociações. A Apple agora tem os direitos dos jogos da Major League Baseball e da Major League Soccer, e a Amazon concordou no ano passado em pagar US$ 1 bilhão anualmente pelos direitos dos tradicionais jogos da NFL nas noites de quinta-feira. O acordo do YouTube pelo Sunday Ticket consolida a mudança para o streaming.

Ainda assim, uma grande parte dos jogos da NFL serão exclusivos da televisão na próxima década. No ano passado, a liga fechou acordos de uma década com as principais redes de TV dos Estados Unidos, incluindo Fox, ESPN, CBS e NBC. Nos últimos anos, a liga tentou gerar renda extra vendendo direitos de streaming separadamente.

O pacote do Sunday Ticket pode ser uma benção para o YouTube, que está ansioso para expandir suas assinaturas enquanto seu principal negócio - a publicidade - estagnou. Os jogos de futebol podem atrair mais fãs de esportes para o YouTube TV, que já é o serviço de TV por assinatura baseado na Internet mais popular. A empresa disse em julho que tinha cinco milhões de assinantes, superando o Hulu + Live TV.

O YouTube obtém a maior parte de sua receita com publicidade em vídeos enviados pelos usuários. A inflação persistente e a desaceleração da economia americana levaram os anunciantes a reduzir os gastos, fazendo com que as vendas de anúncios do YouTube contraíssem quase 2% no último trimestre, informou a Alphabet, controladora do Google, em outubro.

Os resultados decepcionantes deram mais urgência a um plano de anos para o YouTube se expandir de outras maneiras. A empresa disse em novembro que tinha 80 milhões de assinantes pagantes para seus serviços premium de música e sem anúncios, ante 50 milhões no ano anterior.