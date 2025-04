1º de abril: saiba o que é fato e boato sobre viagens com a Uber

Desmentir um boato que circula nas redes sociais pode levar mais tempo do que se imagina. Além da busca por fontes e materiais que comprovam a falsidade de uma alegação, há o desafio de fazer a informação chegar a uma parcela significativa de pessoas que tiveram contato com a postagem. Quanto mais próximo da realidade das pessoas for o boato, maior é a chance de ele voltar a circular mesmo depois de desmentido, ganhar novas versões e até influenciar comportamentos.

Um exemplo disso são os boatos sobre transporte por aplicativo, que podem causar sensação de insegurança e dúvidas sobre recursos supostamente disponíveis ao passageiro. Nesta terça-feira, 1º de abril, data conhecida como Dia da Mentira, o Verifica esclarece o que é fato e boato sobre alegações que já circularam nas redes sobre a Uber, além de tirar dúvidas sobre transporte de animais e seguro saúde.

Estadão Verifica desmente boatos que circulam nas redes sociais sobre a Uber Foto: Adobe Stock

Golpe do gás

PUBLICIDADE Recentemente, postagens nas redes sociais voltaram a compartilhar relatos sobre o suposto uso de gás por motoristas de aplicativo para dopar passageiras. Apesar da repercussão, o boato nunca foi comprovado. Os primeiros relatos surgiram em 2022, quando mulheres afirmaram ter sido vítimas de uma suposta armadilha em veículos de transporte por aplicativo. Embora alguns casos tenham sido investigados pela polícia, a única condenação registrada no Judiciário foi a de duas mulheres que tiveram de indenizar um motorista de Uber após acusá-lo falsamente de tentar intoxicá-las. Saiba mais sobre o boato aqui.

Pagar na próxima viagem

A alegação de que a Uber permitiria que usuários fiquem devendo e paguem em uma próxima viagem não é verdadeira. Ao Verifica, a empresa informou que não oferece a opção de “pendurar” um valor a pagar. O que disponibiliza, na verdade, é um recurso no qual o motorista pode registrar no aplicativo quando um passageiro sai do veículo sem pagar (na modalidade pagamento em dinheiro). Nesses casos, é gerado um débito na conta do usuário.

A Uber reforçou que solicitar viagens sem efetuar o pagamento pode levar ao bloqueio da conta na plataforma. Veja a checagem completa.

Motorista ladrão e sequestrador

Voltou a circular nas redes sociais uma mensagem de alerta sobre um motorista de aplicativo que estaria extorquindo e sequestrando vítimas. O aviso, que não especifica quando e onde os crimes teriam ocorrido, foi compartilhado por usuários de diferentes estados. Embora a mensagem não seja falsa, ela descreve um episódio que não é recente.

Conforme apurado pelo Verifica, as denúncias ocorreram em novembro de 2023, em Salvador. O homem, identificado como Jonatas dos Reis Oliveira, se apresentou à delegacia da capital baiana no mesmo mês. Segundo a Polícia Civil, ele foi preso e permanece encarcerado. Apesar da recirculação do alerta, o caso já foi investigado. Entenda melhor aqui.

Carro-forte usado em viagens

É humorístico o vídeo em que um carro-forte parece ser utilizado para fazer viagens de Uber Black pelas ruas de São Paulo. O conteúdo, produzido pelo influenciador Vinicius Carvalho, não passa de uma brincadeira que viralizou nas redes sociais. Ao Verifica, ele contou que fez uma montagem com a interface do aplicativo de transporte para gravar o conteúdo. O blindado pertence a Carvalho e foi arrematado por ele em um leilão. Saiba mais.

Golpe do instrutor da Uber

Um relato de golpe envolvendo a Uber voltou a circular na internet após viralizar pela primeira vez em 2018. Em um áudio de origem e autoria desconhecida, uma mulher alega que um motorista do aplicativo teria chegado até ela acompanhado de outro homem, que se apresentou como instrutor da plataforma. A abordagem descrita seria uma tentativa de golpe no serviço de transporte. Apesar de ter ganhado atenção, o depoimento nunca foi comprovado e não há registro de crime cometido a partir de dinâmica semelhante à narrada.

Ao Verifica, a Uber informou que o mesmo relato já repercutiu em outros momentos, mas não há informações que sustentem sua veracidade. Não há na empresa a função de instrutor de motorista. Por medida de segurança, apenas o motorista parceiro e os usuários que solicitam as viagens pelo aplicativo podem estar no veículo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou não ter dados relacionados ao assunto. Saiba mais sobre o caso.

Uber responde tudo via robôs

Não é verdade que o atendimento aos passageiros da Uber seja realizado apenas por robôs, nem que não existam pessoas responsáveis pela assistência na plataforma. A Uber possui um Centro de Excelência que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é composto por equipes especializadas para lidar com diversas situações. Por meio do Centro, a empresa presta suporte a casos mais complexos e que exigem um conhecimento especializado, como questões relacionadas à segurança do passageiro. Veja como são tratadas as reclamações realizadas na plataforma.

Transporte de animais na Uber é proibido?

PUBLICIDADE Embora seja comum surgir dúvidas sobre a possibilidade de transportar animais em viagens por aplicativo, a Uber permite que isso aconteça por meio do serviço Uber Pet. Em algumas cidades, ele está disponível pela modalidade Uber Reserve, que exige reservas com pelo menos 30 minutos de antecedência. De acordo com a Uber, essa opção não interfere na política para usuários acompanhados de cão-guia, que podem solicitar viagens em qualquer produto, sem custos adicionais e sem necessidade de reserva. A opção de transporte de animais de estimação é destinada a cães e gatos. Para garantir a segurança durante a viagem, a empresa recomenda o uso de bolsas ou caixas de transporte, além de coleiras e focinheiras. Também é sugerido o uso de toalhas durante a viagem. Conforme informa a Uber em seu site, os equipamentos são de responsabilidade do usuário. Saiba mais sobre o Uber Pet aqui. Há algum tipo de seguro saúde em viagens por aplicativo? Ao utilizar o transporte por aplicativo, é comum que surjam dúvidas sobre a segurança e a proteção à saúde, além das medidas comuns como o uso do cinto de segurança e a direção responsável por parte do motorista. Nesse contexto, a Uber estabeleceu uma parceria com a seguradora Chubb Seguros Brasil S.A., para oferecer uma cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), que proporciona a proteção de usuários e motoristas parceiros.

De acordo com a Uber, o seguro APP cobre motoristas desde o momento em que se deslocam para buscar o usuário, e os usuários a partir do embarque da viagem até o momento em que ela é encerrada. Em caso de acidentes, as coberturas são: