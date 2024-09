Vídeo cita número errado de pobres em 2008 para fazer crítica ao Bolsa Família

O que estão compartilhando: vídeo em que um homem afirma que o Bolsa Família foi criado para acabar com a miséria, mas que em 2008 eram 3 milhões de pobres e hoje são 56 milhões no programa.

Vale lembrar ainda que o Bolsa Família foi criado em 2003, não 2008.

Pesquisa do IBGE apontou que em 2008 havia 84,126 milhões de habitantes na pobreza. Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: O conteúdo que circula no Facebook inventa dados referentes à pobreza da população brasileira em 2008. Conforme o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), naquele ano, mais de 11 milhões de pessoas tinham renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo – R$ 207,50 na época – apenas nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Outras duas pesquisas do IBGE, classificadas como experimentais, apontam que o número de pobres no País era bem maior naquele período do que o citado no post; o instituto também indica que a pobreza diminuiu uma década depois.

Conforme noticiou ano passado o Estadão, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018 apontou que na pré-pandemia 46,219 milhões de brasileiros viviam com algum grau de pobreza não monetária, o equivalente a 22,3% da população. O levantamento registrou melhora nas condições de qualidade de vida da população em relação à POF 2008-2009, quando a proporção de pessoas vivendo com algum grau de pobreza era de 44,2%, o equivalente a 84,126 milhões de habitantes. Os dados são do estudo Evolução dos Indicadores não Monetários de Pobreza e Qualidade de Vida no Brasil.

Além disso, no primeiro semestre deste ano, o Instituto Jones dos Santos Neves, repartição pública do Espírito Santo que realiza pesquisas para subsidiar políticas públicas no Estado, identificou que a taxa de pobreza no Brasil diminuiu no último ano, passando de aproximadamente 32% em 2022 para 27,5% em 2023. Em números absolutos, mais de 8,5 milhões de indivíduos melhoraram as condições de vida. O instituto usou como base de dados o levantamento sobre rendimentos divulgado este ano pelo IBGE, que é alimentado com informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD-C).

No último mês, o Relatório do Observatório Brasileiro das Desigualdades 2024 apontou queda de 40% na proporção de pessoas em extrema pobreza a partir de 42 indicadores que começaram a ser monitorados em 2023.

A fome também vem diminuindo. O Estadão Verifica demonstrou recentemente que a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) informou ao governo brasileiro que a insegurança alimentar severa caiu 85% no Brasil entre 2022 e 2023. Em números absolutos, segundo o governo, 14,7 milhões deixaram de passar fome no País.