Não é verdade que 6 mil urnas tenham sido trocadas em Fortaleza; postagem tira notícia de contexto

O que estão compartilhando: que seis mil urnas eletrônicas teriam sido trocadas em Fortaleza (CE). Vídeo publicado no Instagram apresenta trecho de reportagem do telejornal CETV 1ª edição, da TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O conteúdo verificado tira de contexto uma reportagem exibida no telejornal CETV 1ª edição, no dia 17 de outubro. Na realidade, a notícia trata sobre a preparação de seis mil urnas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) para o segundo turno das eleições municipais, que ocorre neste domingo, 27, em duas cidades do Estado: Fortaleza e Caucaia. A postagem corta o início do vídeo original, onde o apresentador menciona que faltam 10 dias para o segundo turno e que as urnas estavam sendo preparadas para o pleito, o que omite o fato de que a notícia não é atual e não se refere a uma troca dos equipamentos.

Reportagem informa sobre preparação de seis mil urnas para o 2º turno, e não troca de equipamentos em Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: o vídeo foi publicado no Instagram neste sábado, 26, por um perfil de apoio ao candidato à prefeitura de Fortaleza André Fernandes (PL), que disputa o segundo turno com Evandro Leitão (PT). A postagem enganosa tinha mais de 22 mil visualizações. Nos comentários, usuários demonstram ter acreditado que a reportagem retirada de contexto se referia à troca de seis mil urnas na capital do Estado. Manifestações como “Se a esquerda ganha já sabemos por que foi, né?” e “Se André não ganhar, tá aí a explicação!”, são exemplos de que pessoas foram enganadas pela publicação. Por meio de buscas no Google, o Verifica identificou o vídeo original (aqui), que foi utilizado para produzir a peça verificada. O conteúdo enganoso exibe apenas um minuto da reportagem, que tem quase quatro minutos de duração. Na ocasião, o repórter Arnaldo Araújo mostrou o local onde se encontravam as seis mil urnas que estavam sendo preparadas pelo TRE-CE para o segundo turno nas cidades de Fortaleza e Caucaia.

Araújo entrevistou o secretário de eleições do Tribunal, Caio Guimarães, que detalhou como seria realizado o carregamento das informações dos candidatos aprovados em primeiro turno nas urnas. Ele afirmou que os equipamentos passariam por um teste de integridade, para que o segundo turno ocorresse de forma tranquila, sem muitas trocas de equipamentos. Guimarães mencionou ainda que o Tribunal estava preparado com um contingente de 10% de urnas reservas, que são utilizadas caso algum dos equipamentos apresente defeito no dia da votação.

Vale ressaltar que, antes do início da votação, as urnas imprimem um documento chamado zerésima, que garante que não há nenhum voto registrado no equipamento. Além disso, entidades como o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e partidos políticos participam de fiscalização das urnas. Desde o início do uso da urna eletrônica, em 1996, nunca foi comprovada fraude nas eleições.

Como lidar com postagens do tipo: tirar notícias de seu contexto original para criar suspeitas de irregularidades no processo eleitoral é uma prática comum de desinformadores. No caso aqui verificado, uma busca no Google pelos termos “Seis mil urnas segundo turno Fortaleza” levaria o usuário ao vídeo original da reportagem, que desmente a alegação da postagem.