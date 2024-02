Abacate com Coca-Cola não é remédio para dor nas juntas, ao contrário do que alega postagem

O que estão compartilhando: que a mistura de caroço de abacate com Coca-Cola é um remédio caseiro antioxidante e anti-inflamatório que ajuda nas dores articulares ao ser borrifado nos locais onde dói.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Segundo o médico André Tsai, diretor da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), o abacate é uma planta medicinal e é utilizado em um composto, consumido via oral, no tratamento de algumas artrites. No entanto, não existe comprovação de que a mistura do caroço da fruta com Coca-Cola tenha algum benefício caso aplicada na pele. O uso de remédios caseiros sem orientação de um especialista pode ser prejudicial à saúde.

Não há comprovação científica de que misturar a semente do abacate à Coca-Cola possa ser benéfico para a saúde. Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: O vídeo que circula no Facebook incentiva as pessoas a deixarem o caroço de abacate imerso em 300 ml de Coca-Cola por 24 horas e, após esse período, borrifar o líquido nas articulações que apresentam dores, deixando-o agir ao longo da noite. O conteúdo alega que a mistura é um remédio caseiro com antioxidante e anti-inflamatório que ajuda nas dores das costas, pernas, cotovelos, pescoço e joelhos. O médico André Tsai, presidente do Comitê da Dor da SBOT e um dos diretores da entidade, observa que a postagem aproveita informações verdadeiras sobre o abacate para espalhar desinformação ao incentivar seu consumo de forma equivocada.

A fruta, além de ter benefícios nutricionais, está listada na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (SUS) e presente em drogas utilizadas no tratamento de osteoartrite com eficácia investigada em ensaios clínicos controlados e randomizados, considerados o padrão ouro da medicina baseada em evidências.

Para essa finalidade, um composto do óleo de abacate com o óleo de soja é comercializado em muitos países sob o nome comercial Piascledine. No Brasil, essa substância é registrada como medicamento fitoterápico pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e vendida em cápsulas gelatinosas para consumo oral.

Não há, portanto, recomendação de que esse medicamento seja utilizado por meio tópico (com aplicação na pele), tampouco há comprovação científica de que misturar a semente da fruta ao refrigerante Coca-Cola possa ser benéfico de alguma maneira.

Além de não haver comprovação de benefícios da mistura para a saúde, escolher usar a receita compartilhada nas redes sociais em vez de consultar um especialista pode ser um risco. Conforme Tsai, em casos de dores nas articulações é necessário o diagnóstico feito por um médico. As dores podem ser provenientes de doenças graves, como fibromialgia ou artrites provenientes de doenças estomacais ou de pele. O médico alerta que problemas hormonais e até cânceres também podem estar na origem do desconforto.

“Tudo bem, numa emergência, colocar uma bolsa de água quente ou gelo para ir aliviando, mas não dá para fazer isso como uma regra. Precisa-se de auxílio médico, ser feito um exame clínico e, se necessário, exames de imagem e laboratoriais. Tem muitas dores do aparelho musculoesquelético que são a ponta de um iceberg de manifestação de doenças mais graves”, afirmou o médico.

A médica Claudia Marçal, associada à Sociedade Brasileira de Dermatologia, também cita as propriedades do abacate, que é rico em antioxidantes e ácidos graxos. No entanto, ela destaca não haver embasamento científico em relação ao uso da fruta diretamente na pele, e menos ainda em relação à Coca-Cola. “Se trata de uma colocação leiga, sem nenhum tipo de embasamento médico ou em estudos que façam uma avaliação e demonstrem alguma mudança em relação ao processo inflamatório que leva à dor”, afirmou.

Em relação à bebida, ela acrescenta que não há nada na composição do refrigerante que tenha ação de analgésico.