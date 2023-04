Vídeo não mostra detenção de adolescentes por ataque em escola infantil de Pernambuco

O que estão compartilhando: vídeo mostra detenção de adolescentes que tentaram atacar escola infantil em Jaboatão dos Guararapes (PE) na última quarta-feira, 12.

O Estadão investigou e concluiu que: é falso. A Polícia Militar desmentiu a alegação e informou que o episódio não tinha nenhuma ligação com ameaças às instituições de ensino. A ação policial prendeu três suspeitos no bairro Rio Urna, município de Barreiros (PE), que estavam com artigos de caça.

Vídeo não mostra ataque a escola de Pernambuco Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: Postagem com conteúdo falso afirmava que “adolescentes tentaram matar a tiros crianças no bairro de Prazeres”. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco explicou ao Estadão Verifica que, diferentemente do que diz o post, o vídeo mostrava uma ocorrência atendida pelo Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI), da Polícia Militar, que prendeu suspeitos na cidade de Barreiros, outro município do estado. Segundo a SDS, os homens que estariam indo caçar foram encaminhados para a delegacia de plantão na cidade e foi esclarecido que a ocorrência não tinha relação com ataques em escolas.

O 6º Batalhão Henrique Dias, responsável pela região dos Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, também informou que não houve nenhuma ocorrência de tentativa de ataque contra instituições de ensino nos últimos dias.

O vídeo que espalhou pânico nas redes sociais acumulou 2,2 milhões de visualizações, 46 mil curtidas, 13,3 mil compartilhamentos e 3 mil comentários no TikTok. O autor do conteúdo enganoso foi procurado, mas não respondeu.

Como lidar com postagens do tipo: O Estadão produziu um conteúdo especial sobre como pais e alunos devem lidar com publicações que divulgam ameaças em escolas. De acordo com os especialistas, uma estratégia é não espalhar nas redes sociais mensagens, fotos e vídeos que não tem a veracidade checada. A disseminação desses conteúdos podem aumentar a sensação de insegurança e produzir o “efeito contágio”, com a replicação de violências.