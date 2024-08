Postagens enganam ao sugerir ligação entre facada contra Bolsonaro e apreensão de dinheiro em avião

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: falta contexto. O advogado Fernando Costa Oliveira Magalhães, ex-defensor de Adélio e dono do avião onde foram apreendidos R$ 583 mil, não estava na aeronave no momento da apreensão, feita pela PF em Belo Horizonte (MG). Quem carregava o dinheiro eram dois passageiros, que fretaram o voo. Magalhães nega ter envolvimento com o dinheiro e com as pessoas que transportavam a quantia. Os passageiros também disseram não ter relação com o advogado.

As postagens levam os seguidores a associarem a apreensão da PF à facada desferida por Adélio contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha de 2018. A confusão pode ser percebida em diversos comentários deixados nos posts. Uma mulher afirma que “vamos chegar no mandante” e outra diz que “se fuçar acha quem pagou essa ou mais quantia a esse advogado”. Um terceiro associa o caso ao partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comentando que “se analisar bem, vai achar DNA do PT”, enquanto um quarto questiona: “quem mandou matar Jair Bolsonaro?”.