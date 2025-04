‘Ainda Estou Aqui’ quebrou recordes de bilheteria; filme saiu de cartaz após chegar no streaming

O que estão compartilhando: que o filme nacional Ainda Estou Aqui foi retirado de exibição nos cinemas por ser um “fracasso de público”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Apesar de a distribuidora ter decidido retirar o filme dos cinemas brasileiros, Ainda Estou Aqui quebrou recordes no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido. A produção se consolidou como a terceira maior bilheteria nacional desde 2018. O filme só deixou os cinemas depois de ficar 21 semanas em cartaz e de chegar ao streaming. Nos Estados Unidos, é o longa brasileiro com a maior bilheteria após a pandemia. No Reino Unido, o drama dirigido por Walter Salles conseguiu a estreia mais bem sucedida para uma produção latino-americana.

Filme nacional quebrou recorde de bilheteria no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido Foto: Reprodução/Facebook

Recorde de público no Brasil

PUBLICIDADE Ainda Estou Aqui retrata o drama da família do ex-deputado Rubens Paiva após o seu desaparecimento e assassinato em 1971, durante a ditadura militar. O filme ganhou o primeiro Oscar de filme internacional para o Brasil e ainda rendeu uma indicação à atriz Fernanda Torres. O lançamento nacional de Ainda Estou Aqui ocorreu em 14 de novembro do ano passado. A distribuição do filme ficou sob responsabilidade da Sony Pictures. A empresa anunciou que o último dia para assistir à produção nos cinemas seria 2 de abril.

Ao longo das 21 semanas em que esteve em cartaz, o filme foi visto por 5,6 milhões de pessoas no País. Em 2025, no período que vai de 16 janeiro até 19 de março, Ainda Estou Aqui esteve no ranking dos cinco longa-metragens com maior público nos cinemas brasileiros.

Em nota enviada ao Verifica, a Sony informou que Ainda Estou Aqui seguiu uma tendência natural de queda da presença de público nos cinemas. O longa agora está disponível no streaming.

'Ainda Estou Aqui' ganhou o prêmio de melhor roteiro no festival de Veneza, de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro e de melhor filme internacional no Oscar

A empresa enfatizou que “o filme se tornou um marco do cinema brasileiro, trazendo o primeiro Oscar do Brasil, além de ter entrado para o Top 5 de maiores bilheterias do cinema nacional, sendo o 4º maior filme brasileiro em renda”. Estima-se que angariou R$116 milhões.

Dados levantados pela Secretaria de Regulação da Agência Nacional do Cinema, vinculada à Agência Nacional de Cinema (Ancine) apontam que Ainda Estou Aqui se consolidou como a terceira maior bilheteria nacional desde 2018, atrás de Minha Mãe é uma Peça 3 (2018) e Nada a Perder (2019).

Sucesso nos EUA

Nos Estados Unidos, Ainda Estou Aqui é o filme brasileiro de maior bilheteria da era pós-pandemia, segundo o site Collider. Lá, ele entrou em cartaz em 17 de janeiro e acumulou US$6,2 milhões em bilheteria até o dia 6 de abril. O dado mais recente é do Box Office Mojo, site que reúne estatísticas sobre cinema. O filme brasileiro de maior bilheteria no país é Cidade de Deus, lançado em 2002, que arrecadou mais de US$ 7 milhões.

Sucesso no Reino Unido e Irlanda

No Reino Unido e na Irlanda, Ainda Estou Aqui foi lançado em 21 de fevereiro. Segundo dados da revista Variety, em seu primeiro fim de semana, a produção arrecadou pouco mais de US$600 mil, tornando-se a maior estreia de filme em língua estrangeira de 2025.

Consagrou-se também, ainda de acordo com a Variety, como a maior estreia de um filme latino-americano. O título antes era de Diários de Motocicleta (2004), também dirigido por Walter Salles.

Diretor do filme 'Ainda Estou Aqui' Walter Salles em Los Angeles na Califórnia, com a estatueta do Oscar que o filme ganhou na categoria Melhor Filme Internacional. Foto: Matt Sayles/The Academy Foto: Matt Sayles

No segundo final de semana em exibição, Ainda Estou Aqui ultrapassou US$1 milhão no Reino Unido e na Irlanda, um valor maior do que as bilheterias totais de outros dois filmes de Salles: On the Road (2012) e Central do Brasil (1998).

Em entrevista publicada pela Variety em 3 de março, Mark Jones, chefe de publicidade da Altitude, empresa britânica de distribuição de filmes, informou que Ainda Estou Aqui era o filme estrangeiro deles de maior bilheteria.