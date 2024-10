Posts enganam ao afirmar que líderes islâmicos ao lado de Alckmin em foto foram mortos por Israel

O que estão compartilhando: uma imagem que mostraria o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ao lado de quatro terroristas, que posteriormente foram mortos por Israel em questão de meses.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A imagem compartilhada mostra Alckmin ao lado de quatro representantes de milícias que integram o chamado “Eixo da Resistência”, uma aliança informal liderada pelo Irã. Em específico, a fotografia exibe participantes dos grupos Houthi, Jihad Islâmica, Hezbollah e Hamas. O registro foi capturado durante a posse do atual presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, em julho deste ano. De todos que aparecem na foto, apenas o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto.

Postagens enganam ao afirmar que líderes islâmicos ao lado de Alckmin em foto estão mortos Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: postagens no Instagram alegam que uma imagem mostraria Alckmin ao lado de quatro líderes islâmicos, que posteriormente teriam sido mortos por Israel. No entanto, apenas um deles morreu em um ataque aéreo. Outros três que aparecem sentados próximos ao vice-presidente brasileiro estão vivos. O registro que circula nas publicações virais foi capturado durante a posse do atual presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, em 30 de julho. Na imagem, conforme explicou o Estadão, é possível identificar, da esquerda para a direita, as seguintes figuras: Geraldo Alckmin, Mohammed Abdulsalam, Ziyad Al-Nakhalah, Naim Assem e Ismail Haniyeh. Veja abaixo.

Da esquerda para a direita, Geraldo Alckmin, Mohammed Abdulsalam, Ziyad Al-Nakhalah, Naim Assem e Ismail Haniyeh Foto: Press TV

Horas depois da posse do presidente iraniano, Haniyeh foi morto durante um ataque aéreo na capital Teerã. Ele era um dos líderes políticos mais importantes do grupo palestino Hamas, que atribuiu a ofensiva a Israel. Após a morte, o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, disse que vingaria a morte de Haniyeh.

Ao contrário do que afirmam as postagens, os demais líderes que aparecem ao lado de Alckmin não estão mortos. Mohammed Abdulsalam é porta-voz dos Houthi, grupo iemenita xiita. Ziyad Al-Nakhalah atua na liderança da Jihad Islâmica, grupo palestino que mantém presença em Gaza e na Cisjordânia. Já Naim Assem é vice-líder do Hezbollah, milícia xiita libanesa.

Recentemente, o Oriente Médio tem visto crescer a tensão entre Israel e o Hezbollah. Embora ataques israelenses tenham matado comandantes e oficiais de alta patente do grupo libanês, Naim Assem não é um deles. Assem é o integrante mais sênior da organização, sendo também um dos fundadores.

Esse boato também foi desmentido pela agência de checagem Aos Fatos.

Como lidar com postagens do tipo: o registro de Alckmin ao lado de nomes conhecidos de grupos radicais islâmicos foi amplamente divulgado pela imprensa. Dessa maneira, a imagem é facilmente encontrada na internet com a identificação de cada um dos representantes exibidos. Uma rápida busca no Google pelos nomes de cada um permite ver que a maioria está viva, ao contrário do que alegam as publicações. É importante ressaltar que mortes de líderes do Oriente Médio por conflitos na região são acontecimentos noticiados por veículos de comunicação, como foi o caso de Ismail Haniyeh, do Hamas.