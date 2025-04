É falso que Alckmin tenha gravado vídeo indicando site para receber indenização de até R$ 7 mil

O que estão compartilhando: que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, publicou um vídeo em suas redes sociais para ensinar como pedir uma indenização de até R$ 7 mil.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O post usa um vídeo real de Alckmin, mas altera a voz do vice-presidente com o uso de inteligência artificial para convencer as pessoas a clicarem em um link que leva a um site malicioso. A indenização divulgada não existe. O vídeo verdadeiro foi publicado no Instagram do vice-presidente em 3 de maio de 2024. Nele, Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), falava sobre o crescimento da produção industrial no Brasil desde o início do governo, em 2023.

Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: O vídeo checado é utilizado para um dos golpes mais comuns nas redes sociais: o “phishing” ou “pescaria virtual”. Golpistas utilizam a imagem ou a voz de pessoas famosas para fazer as vítimas clicarem em links que levam a sites maliciosos. O objetivo é roubar dados pessoais ou bancários das vítimas. Há casos em que é instalado um malware – software malicioso – na máquina da vítima, para roubar informações pelo teclado ou usar o computador remotamente, sem o consentimento da vítima.

Alckmin não gravou vídeo sobre resgate de indenização

Na ocasião, Alckmin falava sobre a produção industrial no Brasil. Ao fundo, é possível ver um painel de Manoel Santiago, que fica no gabinete de Alckmin no MDIC. Ele é o mesmo que aparece no conteúdo checado. O Verifica encontrou o vídeo verdadeiro por meio de uma busca no perfil de Alckmin no Instagram.

Inteligência artificial foi usada para alterar a voz do vice

O conteúdo usou IA para adulterar a voz de Alckmin e o movimento dos lábios dele. O Verifica separou o áudio das imagens e o submeteu à ferramenta de detecção de IA Hiya, da plataforma InVid. A ferramenta detectou uso de inteligência artificial em 99% do conteúdo.

Ferramenta Hiya, de detecção de inteligência artificial em áudios, apontou uso de IA em 99% da publicação Foto: Reprodução/Hiya

O que podemos aprender com essa checagem: O conteúdo fake aplica uma tática comum em golpes digitais. A imagem de uma pessoa conhecida é usada para gerar uma relação de confiança. Então pede que as pessoas cliquem em um link ao final do vídeo e forneçam seus dados a um atendente virtual.

O nome do site contido no link é “Benefício.com”. Ao clicar, a pessoa é levada ao site de uma loja virtual aparentemente especializada em bolos e acessórios para festas de aniversário. É importante não clicar nos links, para evitar a instalação de um malware, e não fornecer nenhum dado pessoal ou bancário.