Alckmin vacinou Lula contra a covid-19, ao contrário do que alega post

O manual de treinamento para capacitação de pessoal em Sala de Vacinação da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde (BVSM) orienta que o excesso de ar seja retirado no próprio frasco do imunizante. De acordo com a enfermeira Mayra Moura, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), é comum profissionais de saúde executarem o procedimento fora do recipiente. “A gente treina que seja feito o ajuste da dose, que é desprezar o ar, dentro do frasco para não ter desperdício de vacina, principalmente em frascos de multidose, mas se você passar por postos de saúde vai ver muita gente fazendo isso fora”.

Conforme ela, mesmo quando se retira o ar fora do frasco o ideal é não haver perda do líquido, mas isso também é corriqueiro, principalmente no caso de profissionais de saúde que mantêm pouca prática, como no caso de Alckmin, que há anos atua em gestão pública. “Ao tirar o ar da seringa, às vezes sai um pouco de líquido mesmo e estamos falando de uma pessoa que não tem mais a destreza para administrar vacinas. O ideal é tirar o ar sem desprezar vacina, mas é bem comum ocorrer.”