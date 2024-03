Alerta sobre golpe com chaveiros localizadores é falso e circula nas redes desde 2021

O que estão compartilhando: que bandidos estão distribuindo gratuitamente chaveiros com localizadores em postos de gasolina e shoppings para rastrear pessoas e roubá-las.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso. Não há evidências de que criminosos estejam entregando os objetos com GPS de graça para localizar e roubar pessoas. Associações que representam shoppings centers e postos de combustíveis informaram que a publicação é falsa. O boato é antigo e compartilhado nas redes sociais desde 2021. Leitores pediram a verificação deste conteúdo por WhatsApp: (11) 97683-7490.

Boato sobre golpe com chaveiros localizadores circula nas redes desde 2021 Foto: Foto

Saiba mais: A postagem analisada alerta que golpistas estariam distribuindo chaveiros localizadores de graça para rastrear pessoas e roubá-las. A mensagem circula nas redes sociais desde 2021 e foi desmentida por entidades representantes dos shoppings e postos de combustíveis, locais onde supostamente os objetos estariam sendo entregues.

A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) informou que seu comitê de operação e segurança não localizou ocorrências do golpe e classificou a postagem como “falsa”. O órgão representante dos postos, a Associação Brasileira das Empresas de Equipamentos e de Serviços para o Mercado de Combustíveis e de Conveniência (ABIEPS), disse que “trata-se de um boato que circula há anos no mercado”.

Os chaveiros com a tecnologia de Sistema de Posicionamento Global (sigla GPS, em inglês) são vendidos na internet por cerca de R$ 20 em plataformas como o Mercado Livre ou Amazon. Os objetos são geralmente indicados para monitorar malas, animais ou veículos e rastreá-los a partir de aplicativos no celular.

Não foi encontrada pela equipe do Estadão Verifica nenhum relato de vítimas do suposto golpe nas redes sociais. Também não há reportagens na imprensa profissional sobre o suposto crime. A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo e com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas não teve resposta. O Boatos.org checou o mesmo conteúdo e concluiu que é falso.

Como lidar com postagens do tipo: É comum que postagens alarmistas usem assuntos importantes de segurança, como furtos e roubos, para espalhar desinformação nas redes sociais. Antes de acreditar, é importante pesquisar se há reportagens ou alertas dos órgãos públicos anunciando a ocorrência dos golpes.