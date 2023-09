É falso que Alok tenha feito discurso político durante show em Copacabana

O que estão compartilhando: que durante show em Copacabana o DJ Alok fez um discurso inflamando o público a entoar um coro contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); depois disso, aconteceu um arrastão.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Embora seja verdade que tenham ocorrido arrastões durante a apresentação do DJ na Praia de Copacabana, em 26 de agosto, não há qualquer registro de que Alok tenha se manifestado politicamente no show. A perfomance foi transmitida pelo Globoplay e pelo Multishow. Em um vídeo publicado no Instagram, o artista negou ter discursado contra o ex-presidente.

Postagens no Facebook associam imagens dos arrastões de 2023 a vídeos registrados no Rock in Rio de 2019. Naquela ocasião, a plateia xingou Bolsonaro após um discurso do DJ que não citava o ex-presidente. Após a manifestação do público, Alok chegou a pedir respeito. Aquela edição do festival foi marcada por manifestações políticas em diversas apresentações.

Dj Alok não atacou Bolsonaro em show feito em Copacabana. Foto: Reprodução

Saiba mais: Diversos posts circulam no Facebook associando os arrastões registrados no último final de semana no Rio de Janeiro a um suposto posicionamento político de Alok contrário a Bolsonaro, que não ocorreu. Em um vídeo, um homem afirma que o artista fez um discurso de esquerda, levando os presentes a entoarem um coro desrespeitoso ao ex-presidente. O autor postou o conteúdo acompanhado de uma legenda que dizia que “DJ Alok foi lacrar e atacar Bolsonaro em show, mas acabou se dando mal”.

Outra postagem afirma que “público de Alok faz arrastão em Copacabana após xingar Bolsonaro”. Neste caso, a afirmação é acompanhada de um vídeo em que o deputado estadual Thiago Gagliasso (PL-RJ) se direciona ao DJ: “certamente a turminha do ‘Faz o L’ (em referência ao presidente Lula), que você apoia, deve ter ido ao seu show porque eu nunca vi tanto vagabundo destruir o Rio de Janeiro”.

Originalmente, o comentário foi postado no perfil do deputado no Instagram. Ali, Alok deixou uma resposta em que explicava que as vaias a Bolsonaro ocorreram durante o Rock in Rio de 2019. “Gostaria de te pedir pra não explorar a minha imagem politicamente, sendo que eu fui convidado pra me apresentar”, declarou o artista.

No próprio Instagram, Alok comentou os episódios relacionados a arrastões durante o ”Show do Século”, como foi intitulado o evento realizado no final de semana. Ele citou serem falsas as alegações de que ele tenha feito um discurso político ao longo do show: “É uma grande mentira”. Acrescentou, ainda, que a sua imagem está sendo explorada politicamente para inflamar uma discussão que não lhe pertence.

Sobre o show no Rock in Rio de 2019, em que a plateia xingou Bolsonaro, Alok alegou ter feito um discurso “pautado nos ensinamentos de Jesus, de amar ao próximo e não praticar o ódio”. A fala do DJ ganhou repercussão na mídia na época. O Estadão, por exemplo, citou em reportagem sobre a apresentação dele que o artista defendeu, no palco, “seguir o caminho do amor, porque é ele que leva para o caminho para a felicidade”. Ele pediu ainda que as pessoas tirassem do caminho “os preconceitos, a intolerância e tudo o mais”. Como resposta a esse discurso, a plateia entoou cantos de xingamentos ao então presidente Bolsonaro.

“Quando acabei minha fala e ficou em silêncio as pessoas começaram a vaiar o ex-presidente, mas não fui eu que induzi a isso. Nesse mesmo festival, todas as vezes que ficava em silêncio as pessoas se manifestavam”, declarou o artista na Instagram.

É fato que o evento teve diversas manifestações políticas naquele ano. O assunto foi pauta de vários veículos de comunicação brasileiros, como G1, Veja e Uol. O Metrópoles chegou a destacar em título que Alok pediu respeito após o coro do público, que utilizou palavrões contra Bolsonaro.

Ainda no Instagram, o DJ afirmou que em diferentes eventos em que tocou ocorreram manifestações políticas, contrárias e a favor a Bolsonaro. Ele acrescentou que pessoas de todos os espectros políticos acompanham seu trabalho. “Eu sou um cara que detesta polêmica e não queria que as pessoas explorassem minha imagem politicamente”, finalizou.

DJ Alok toca no Show do Século, em comemoração ao centenário do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo

O show realizado por Alok em Copacabana está disponível na íntegra na plataforma de streaming Globoplay. Pela transmissão, fica claro que o DJ não citou Bolsonaro.

O autor do post que alega que o artista fez um discurso de esquerda em Copacabana não forneceu meio de contato em sua página no Facebook.

Arrastões levaram 500 para a detenção

Conforme o Estadão, cerca de 500 pessoas foram detidas durante o evento e 150 materiais perfurocortantes, como facas, alicates, estiletes e bisturis, foram apreendidos nos pontos de revista. As postagens verificadas aqui incluem vídeos gravados com câmeras de celular que mostram bandidos agindo nos entornos do show. Algumas das imagens foram veiculadas pelo Splash Uol. No vídeo compartilhado no Instagram, Alok comentou sobre os arrastões, afirmando considerá-los um problema social.

A reportagem procurou a Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas não recebeu resposta.