Não há evidências científicas que vacinas da covid-19 causem Alzheimer em crianças

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A postagem distorce informações expostas no vídeo “Study: COVID Vaccine Associated with Alzheimer Disease” (“Estudo: Vacina contra covid-19 associada à Doença de Alzheimer”, em tradução livre), publicado por David Berger em sua conta no YouTube. Ao Verifica, o médico afirmou que o estudo mencionado não tem nenhuma relação com crianças. Berger explicou também que os resultados sugerem que pode haver uma relação em adultos mais velhos, mas que não há nada comprovado. Ele, inclusive, sinaliza essa informação no vídeo publicado em seu canal.

O material é baseado no estudo “A potential association between COVID-19 vaccination and development of alzheimer’s disease” (Uma potencial associação entre a vacina contra covid-19 e o desenvolvimento da Doença de Alzheimer), publicado por pesquisadores da Coreia do Sul em 2024. A metodologia, contudo, é contestada por especialistas consultados pelo Estadão Verifica. (entenda melhor abaixo).