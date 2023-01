É falso que Alexandre de Moraes tenha mandado derrubar servidores de internet

É falso que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes tenha expedido ordem para “todos os servidores de internet do Brasil” serem desligados. Uma mensagem atribui a fonte da informação ao canal CNN, mas a emissora já negou a alegação. O conteúdo desinformativo começou a circular em novembro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro fecharam estradas contra o resultado das eleições, mas voltou a viralizar após a invasão e a depredação dos prédios dos Três Poderes, em Brasília, neste domingo, 8. Leitores solicitaram a checagem deste conteúdo pelo WhatsApp do Estadão Verifica, 11 97683-7490.

Alexandre de Moraes é o responsável, no STF, pela condução de um inquérito que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. Ainda na noite do domingo, ele determinou nove grupos de medidas relacionadas aos atos de terrorismo e depredação do patrimônio público. Entre elas está a prisão em flagrante de centenas de pessoas envolvidas nos atos e o afastamento do cargo do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

A mensagem afirma que Alexandre teria enviado uma notificação extrajudicial à Anatel, o que é falso. Não há nenhuma ordem para desligar os serviços de internet no País (confira aqui). Há a determinação para o bloqueio de 17 contas em 4 plataformas de redes sociais. Moraes tomou a decisão a pedido do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, que pediu providências em relação a perfis que “continuam estimulando a prática de atos violentos e antidemocráticos”. Já a assessoria de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral apontou outros perfis que “insistem na prática delituosa contra a Democracia e o Estado de Direito”.

CNN não publicou reportagem

O conteúdo checado alega que a derrubada dos servidores de internet teria sido informada por um “jornalista da CNN”. No entanto, a emissora negou ter publicado reportagem com esse teor.

Associar uma alegação a um veículo de imprensa profissional é uma tática utilizada para dar credibilidade a conteúdos enganosos. O Estadão Verifica mostrou como apoiadores de Jair Bolsonaro distorcem conteúdo do Diário Oficial para espalhar desinformação.

