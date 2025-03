Anúncio manipula voz de William Waack e Paulo Lemann com IA para promover plataforma de investimento

O que estão compartilhando: vídeo em que o jornalista William Waack parece apresentar reportagem sobre uma suposta nova plataforma de investimentos. Em seguida, é exibido um trecho em que o empresário Jorge Paulo Lemann supostamente convida as pessoas a acessarem a tal plataforma. Legenda sobreposta ao vídeo diz que a plataforma “garante um rendimento de R$ 2.000 por semana” após investimento inicial de apenas R$ 100.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O vídeo clona as vozes de Waack e Lemann para promover a suposta plataforma de investimentos, que não tem relação com o empresário, conforme informou sua assessoria em nota enviada à reportagem. A ferramenta da plataforma Hive Moderation, que busca identificar o uso de IA em mídias, apontou fortes evidências de que a peça verificada contém conteúdo gerado por inteligência artificial ou se trata de um deepfake. A análise mostrou um resultado agregado de 99% de probabilidade de manipulação por IA no trecho em que aparece o jornalista e de 99,9% no trecho do empresário.

Jornalista e empresário tiveram vozes manipuladas por IA em vídeo que circula no Facebook Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: o vídeo verificado é um conteúdo patrocinado por uma página no Facebook que tem ao menos 16 anúncios ativos. A peça promove uma plataforma de investimento chamada Immediate +4X Intal. Imagens de William Waack e Paulo Lemann simulam uma reportagem. Os conteúdos patrocinados pelo perfil estão disponíveis na Biblioteca de Anúncios da Meta. O Estadão Verifica fez uma busca reversa nas imagens (aprenda aqui como fazer) e constatou que a peça utiliza trechos de um vídeo publicado em 2016 no canal do YouTube de Jorge Paulo Lemann. Na gravação original, Lemann fala a jovens empreendedores sobre arriscar nos negócios.

O vídeo acompanha um link que direciona os usuários para um site que imita o layout da página do Estadão. Na página, há uma matéria fictícia com o título: “O novo projeto de Jorge Lemann já fez a alegria de mais de 10.000 residentes no Brasil! A plataforma promete uma renda garantida de 17.000 reais por semana com investimentos mínimos. Isso é realmente verdade?”

O Estadão Verifica procurou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para saber se a plataforma Immediate +4X Intal é legítima. De acordo com a autarquia, a empresa não tem registro para atuar nos mercados regulados pela CVM, dispostos na Lei 6.385/76. Os participantes do mercado que são registrados podem ser consultados no Cadastro Geral de Regulados.

À reportagem, a CVM ressaltou que zela pela orientação e proteção dos investidores, que podem buscar a autarquia por meio dos canais de atendimento disponíveis.

“Reiteramos que, antes da tomada de decisão de investimento, é importante que o investidor verifique se a instituição tem registro na CVM e que avalie a procedência das informações recebidas”, informou o órgão. A autarquia aconselhou os investidores a não acreditar em promessas de retornos elevados, rápidos e com baixo risco, pois são características comuns em esquemas irregulares.