Anvisa não retirou alerta sobre vacina da Pfizer para prejudicar Bolsonaro

Conteúdo investigado: Post em que um homem reage a um vídeo no qual uma moça alega que, para prejudicar o então candidato à presidência da República Jair Bolsonaro (PL), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) retirou do ar, durante o período eleitoral de 2022, o alerta sobre os riscos de miocardite e pericardite pós-vacinação do imunizante produzido pela Pfizer.

Onde foi publicado: Instagram.

É enganoso que Anvisa tenha retirado alerta sobre miocardite pós-vacinação com imunizante da Pfizer para prejudicar Bolsonaro Foto: reprodução

Conclusão do Comprova: Um vídeo no Instagram engana ao dizer que um alerta da Anvisa a respeito de efeitos colaterais associados à vacina da Pfizer contra a covid-19 foi retirado do ar para prejudicar a reeleição do então presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2022. Durante o período de defeso eleitoral, medida prevista em lei desde 1997 para impedir que quem está no poder utilize a máquina pública de comunicação para fazer campanha, a agência retirou do ar a notícia que falava sobre registros de caso de miocardite e pericardite em vacinados com imunizantes do tipo mRNA, mas o documento técnico sobre o assunto, de 2 de julho de 2021, seguiu publicado.

Em 2022, o defeso eleitoral foi de 2 de julho a 30 de outubro, por causa do segundo turno, e foi aplicado a todos os canais de comunicação do governo, inclusive perfis em redes sociais.

O site da Anvisa chegou a publicar uma nota no dia 1º de julho de 2022 alertando que os textos sairiam do ar durante aquele período, mesmo aqueles publicados antes do defeso. O texto sobre a vacina da Pfizer foi ocultado naquela ocasião, mas voltou ao site em 8 de agosto, por “decisão da área técnica”, segundo informou a agência.

O Comprova encontrou 12 registros da página em questão na ferramenta Wayback Machine entre os dias 8 de agosto e 30 de outubro, ou seja, dentro do período de defeso eleitoral, inclusive dentro do período de campanha. A ferramenta captura e armazena páginas de sites conforme elas estão em determinada data.

A autora do vídeo enganoso interpreta de maneira equivocada uma atualização feita na nota da agência. No dia 7 de dezembro de 2022, a Anvisa acrescentou uma explicação sobre o defeso eleitoral ao texto de 2021 sobre a Pfizer esclarecendo o porquê de ele ter sido tirado do ar. Por isso, a “data de atualização” que aparece no alto do texto foi alterada para 7 de dezembro, dando a entender que ele só voltou ao ar nesta data.

Enganoso, para o Comprova, é todo conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Um usuário que gravou a si mesmo assistindo ao vídeo com as alegações enganosas obteve desde o dia em que a publicação foi postada, em 25 de abril, até 8 de junho, 526 mil visualizações. O Comprova não encontrou o vídeo original no perfil da autora.

Como verificamos: A equipe do Comprova entrou em contato com a Anvisa para saber se o conteúdo tinha sido removido do site durante o período de defeso eleitoral, procurou versões da nota arquivadas ao longo do tempo no site Wayback Machine e entrou em contato com as pessoas que aparecem na peça de desinformação. A autora do conteúdo foi reconhecida, porque outro conteúdo publicado por ela já tinha sido alvo de checagem pelo Comprova.

O vídeo

A criadora de conteúdo digital Cristiane Luz alega que o alerta da Anvisa sobre risco de miocardite e pericardite pós-vacinação da Pfizer, publicado em 9 de julho de 2021, “foi retirado do site e republicado no dia 7 de dezembro de 2022, após o resultado do segundo turno das eleições”. Ela chega a essa conclusão porque lê um informe que foi acrescentado à nota no dia 7 de dezembro sobre o período de defeso eleitoral. A imagem abaixo mostra o alerta da agência atualizado com a informação sobre o defeso (quadro cinza):

Captura de tela do alerta da Anvisa. O texto dentro do retângulo cinza explica sobre o período de defeso eleitoral, ele foi acrescentado no dia 7 de dezembro de 2022. Foto: Reprodução

Mais adiante, a autora do vídeo conclui: “eles retiraram uma informação importantíssima para a população para não beneficiar o candidato Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, eles politizaram a pandemia. Eles politizaram medicamentos”.

No Wayback Machine, há registros da nota durante o defeso eleitoral, o que comprova que o conteúdo estava disponível ao público nesse período.

O que é o Wayback Machine

O Wayback Machine é um site que permite arquivar páginas da internet. Isso é especialmente útil quando se pretende verificar diferentes versões de um mesmo conteúdo ao longo do tempo. Por exemplo, é possível ver como era a página principal do YouTube na época em que o site surgiu, em 2005, e as mudanças que ocorreram de lá pra cá. A título de curiosidade, de 28 de abril de 2005 a 8 de junho de 2023, a URL www.youtube.com foi salva mais de 17 milhões de vezes.

Os criadores do Wayback Machine explicam que o objetivo é construir uma biblioteca digital. Eles estimam que possuem 735 bilhões de páginas arquivadas. Desse total, 103 arquivos são capturas de tela da nota da Anvisa. A imagem a seguir mostra o resultado exibido pela ferramenta quando a URL da nota é inserida no campo de pesquisa:

Ao colocar a URL da nota da Anvisa na caixa de pesquisa do Wayback Machine, o site informa as capturas de tela que foram feitas do conteúdo. Foto: reprodução

Wayback Machine mostra que a nota estava no ar em período eleitoral

A nota da Anvisa foi publicada em 9 de julho de 2021. Desse dia até 11 de abril de 2023, o site Wayback Machine registrou 103 capturas de tela da nota, 12 delas ocorreram no período de defeso eleitoral, de 2 de julho a 30 de outubro. Isso significa que o conteúdo da nota estava disponível ao público nos dias que antecederam as eleições. A imagem a seguir mostra em quais dias de 2022 a nota foi salva na ferramenta:

No ano de 2022, a nota da Anvisa só não foi salva nos meses de abril, julho e julho. O tamanho do círculo indica a quantidade de capturas que foram feitas. Em 1º de fevereiro foi o recorde de 2022, a página foi salva 4 vezes ao longo do dia Foto: Reprodução

A imagem acima permite constatar que não há registros da nota entre 2 de julho e 8 de agosto, período em que a Anvisa diz ter retirado o conteúdo do ar. Mas há acessos posteriores, nos dias 12, 13, 14 e 19 de agosto, 10 e 26 de setembro e 23 e 28 de outubro. Isso desmente a alegação da autora do vídeo de que o conteúdo só teria voltado ao ar em dezembro.

Os arquivamentos da nota feitos do dia 8 de dezembro de 2022 em diante diferem dos anteriores em um aspecto: a inserção da explicação sobre o período de defeso eleitoral. Ao comparar, por exemplo, a captura feita no dia 28 de outubro com a do dia 8 de dezembro percebe-se que o conteúdo do alerta não mudou e que a diferença entre as duas versões está no aviso em cinza inserido entre o título e o texto.

Covid-19 e miocardite

A miocardite é a inflamação do músculo cardíaco e a pericardite é a inflamação do revestimento externo do coração. Em ambos os casos, o sistema imunológico do organismo causa uma inflamação em resposta a uma infecção ou algum outro fator. Os sintomas podem incluir dor no peito, falta de ar ou palpitações.

Essas duas condições podem ocorrer como efeitos colaterais raros em pessoas que tomaram vacinas de RNA mensageiro (mRNA), como as da Pfizer e da Moderna.

Segundo dados do Programa Nacional de Imunizações (PNI), disponíveis no site da Anvisa, até 31 de dezembro de 2022 foram administradas 501.573.962 doses de vacinas contra a covid-19 no país. Nesse período, foram notificados 154 casos de miocardite, definidos segundo critérios da Brighton Collaboration (rede global de pesquisa de segurança de vacinas sem fins lucrativos para profissionais de saúde), ocorridos após as vacinas. Isso corresponde a uma incidência de 3 a cada 1 milhão de doses aplicadas.

A Anvisa destaca, contudo, que a proteção da vacina contra a covid-19 supera o possível risco. A taxa de miocardite em pessoas acometidas pela covid-19 é de 30 casos por milhão para a população em geral.

O que diz o responsável pela publicação: Uma mensagem privada foi enviada para o perfil do Instagram da autora do conteúdo e do usuário que compartilhou o vídeo. Até o dia 8 de junho, a equipe do Comprova não recebeu retorno.

O que podemos aprender com esta verificação: A distorção de informações verdadeiras ou omissão de detalhes importantes sobre um determinado fato são táticas utilizadas por muitos desinformadores e também prática comum nas publicações que não utilizam critérios jornalísticos para investigar informações. Por isso, é importante desconfiar de pessoas que fazem alegações conspiracionistas, buscar a fonte original da informação e pesquisar sobre o assunto falado em sites confiáveis.

Por que investigamos: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: A covid e a miocardite já foram alvo de outras verificações do Comprova, como a que mostrou que um jogador do Bayern de Munique não teve a doença no coração por conta da vacina e que a proteção oferecida pelo imunizante supera o risco de miocardite, ao contrário do que disse um site e um médico.