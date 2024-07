Após 10 anos no SUS, vacinação contra HPV ainda enfrenta desinformação e falta de conhecimento

Ballalai recorda que, antes dos especialistas perceberem algo, o assunto já havia tomado o Instagram, onde mães diziam que a vacina causava reações. Não havia qualquer comprovação de que aqueles episódios tinham sido decorrentes da imunização, mas o “diagnóstico” foi feito, prontamente, por associação.

A partir da intervenção da SBIm, o Ministério da Saúde passou a investigar o caso. Parte das meninas participaram de um estudo na Universidade de São Paulo (USP), que descartou a associação entre os casos e as vacinas. “Descobriram que não havia nada da vacina em si, eram manifestações psicogênicas. As crises eram não epilépticas, mas o estrago estava feito. Até hoje, as coberturas do Acre são as piores do Brasil”, apontou Kfouri.

Desinformação é apenas um dos problemas para hesitação vacinal

Apesar de a desinformação ser um problema crescente, não é a única causa para a hesitação vacinal. Segundo Lely Guzmán, coordenadora do Programa Integral de Imunização do escritório da Opas, as motivações para alguém não se vacinar são diversas.

“Experiências negativas relacionadas aos serviços de saúde, barreiras de acesso, preocupação com as possíveis reações das vacinas – ainda que leves – e medo de agulha são exemplos de situações que também podem levar à hesitação vacinal”, explicou.