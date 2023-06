Postagens inventam que arcebispo foi ameaçado de prisão por Alexandre de Moraes

O que estão compartilhando: que um arcebispo chamado Dom Paulo Garcia foi ameaçado de prisão pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes devido a um vídeo no qual Garcia comenta sobre a situação política do País a fiéis dentro de uma igreja. Postagens que citam a ameaça também alegam que igrejas católicas estão sendo perseguidas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Um representante da igreja da qual Dom Paulo faz parte informou à reportagem que a alegação se trata de uma mentira inventada nas redes sociais. Em nota, o STF informou não ter localizado inquérito em nome do arcebispo. As publicações sobre a falsa ameaça de prisão resgatam uma declaração antiga de Dom Paulo, de 2021, na qual ele faz críticas a acontecimentos políticos.

Arcebispo Dom Paulo pertencente à igreja Igreja Episcopal Carismática do Brasil e não foi ameaçado de prisão por Alexandre de Moraes Foto: Reprodução

Saiba mais: Ao contrário do que alegam as postagens publicadas no TikTok e Facebook, a declaração de Dom Paulo não é recente. O vídeo no qual o arcebispo diz estar preocupado com os fatos que vem acontecendo no Brasil, e alega que há “uma escalada de autoritarismo nunca vista na história do País” foi publicado em agosto de 2021 no canal de uma paróquia da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, no YouTube.

As publicações também utilizam a falsa ameaça para relacionar o arcebispo ao catolicismo, alegando que igrejas católicas estariam sendo perseguidas pelo governo do presidente Lula, o que também é falso. Além de Dom Paulo não ser arcebispo católico e sim da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, não há nenhum indício de perseguição a igrejas por parte do governo federal.

Como lidar com postagens do tipo: Desconfie de postagens que fazem alegações sérias de forma vaga, sem apresentar fontes confiáveis ou maiores informações sobre o fato destacado. Tratando-se da alegação aqui verificada, caso fosse verdadeira, veículos de imprensa confiáveis teriam publicado matérias sobre o assunto.