Vídeo antigo de briga no carnaval de Olinda circula fora de contexto

O vídeo de uma briga generalizada durante o pré-carnaval de Olinda, em Pernambuco, circula nas redes sociais fora de contexto. Nas postagens, que tomaram o Facebook, o Instagram e o YouTube, legendas associam a confusão ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e acusam o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, de ser conivente com criminosos. As imagens, contudo, são de 2020, e não de 2023, e não têm relação com o atual governo.

Em uma das postagens com maior número de visualizações, um texto escrito sobre a imagem diz: “Mega arrastão no Carnaval de Olinda com aval presidencial”, e completa: “Os parças de DINO livres leves e soltos (sic)”. Nos comentários, diversas pessoas também associam o caso ao atual governo e escreveram “Faz o L”, em alusão ao nome de Lula. Outro post incluiu a expressão no vídeo, junto com uma imagem de Lula, enquanto disse, na legenda, que “essa esquerda maldita quer o fim da PM”.

A briga generalizada que aparece nas imagens aconteceu no dia 16 de fevereiro de 2020 na Avenida Getúlio Vargas, em Olinda, antes do desfile do tradicional bloco das Virgens do Bairro Novo. Vídeos da confusão já tinham viralizado nas redes na época e o caso foi noticiado por pelo menos três sites e canais de notícias (G1 Pernambuco, Diário de Pernambuco, RedeTV).

As imagens da confusão foram gravadas por moradores das imediações. Os vídeos mostram o momento em que um grupo de pessoas anda em um sentido da avenida e, de repente, encontra outro grupo vindo na direção contrária. Os dois grupos entram em confronto e há troca de socos e pontapés, além de correria.

A Polícia Militar de Pernambuco informou à imprensa, na época, que não se tratava de um arrastão – um roubo coletivo – e sim uma briga generalizada entre grupos rivais. Na ocasião, a Polícia Civil informou que várias pessoas foram detidas por envolvimento em confusões durante o desfile das Virgens. Só para acompanhar o bloco, foram destacados 500 policiais.

Na época, o presidente do Brasil era Jair Bolsonaro (PL), enquanto o governador de Pernambuco era Paulo Câmara (PSB).

Arrastão ‘pra tomar uma cervejinha’

Além de desinformar ao dizer que houve um arrastão no local, publicações das mesmas imagens nas redes nos últimos dias voltam a espalhar desinformação antiga. Uma das publicações que compartilhou o vídeo na último dia 21 de fevereiro afirma: “Os ‘meninos’ do luladrão fazendo ARRASTÃO, nas ruas de Olinda, pra roubar e ter dinheiro ‘prá tomar uma cervejinha’ (sic)”.

A alegação de que Lula defendeu roubo de celulares para “tomar uma cervejinha” já foi desmentida pelo Estadão Verifica duas vezes desde 2021 (aqui e aqui). Também já mostramos que era falso um tuíte atribuído a Lula, em que ele sugeria “desmilitarizar, despolitizar e desarmar” polícias.

