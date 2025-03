É falso que rede Atacadão esteja disponibilizando cartão para negativados

O que estão compartilhando: que a rede de supermercados Atacadão está oferecendo um cartão com limite alto mesmo para quem é negativado. O conteúdo direciona para um link que cobra um valor para o suposto envio do cartão.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Por meio de nota, o Banco Carrefour, que é responsável pelo cartão da rede hipermercados Atacadão, esclareceu se tratar de um golpe e informou que não cobra taxa de envio do Cartão Atacadão ou de qualquer outro emitido pelo grupo. Por meio de busca reversa de imagens (aprenda a usar aqui), o Verifica encontrou um dos vídeos usados na propaganda falsa de cartão. Há indícios de que o conteúdo foi modificado por meio de inteligência artificial (IA).

Grupo Atacadão informou que o conteúdo é um golpe. Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: Os vídeos são acompanhados de um link, que direciona para um site que pede informações pessoais dos interessados. Ao termino do cadastro, é solicitado uma taxa de entrega para o suposto cartão. No site, os preços da entrega variam de acordo com a forma de envio. Por exemplo, por Sedex é cobrado 34,90; entrega Express 29,58 e PAC 27,97. No entanto, o site não é oficial. Além de haver possibilidade de roubo de dados confidenciais, golpistas se aproveitam para cobrar pela entrega de um cartão que não vai chegar. Em nota ao Verifica, o Banco Carrefour informou que os clientes interessados em obter um cartão da franquia devem fazer a solicitação pelo site oficial ou presencialmente nas lojas. O processo é gratuito.

Conteúdo possui indícios de IA

Por meio de busca reversa (veja aqui como fazer), o Verifica encontrou o vídeo original de uma das propagandas falsas de cartão. Trata-se da gravação de um casal fazendo compras em um supermercado.

Em determinado momento do vídeo com informação falsa, o autor diz que está fazendo o cartão Atacadão pois tem o “nome sujo” e o supermercado libera o crédito para pessoas nessa situação. No vídeo original (você pode conferir aqui) o autor não faz, em nenhum momento, propaganda para o Atacadão ou algum cartão de crédito.

A plataforma Hive Moderation, que diz detectar conteúdos criados por meio de IA, apontou que o trecho do áudio em que se fala sobre o cartão de crédito possui 94% de chances de ter sido gerado artificialmente (confira aqui). A peça mistura trechos do áudio do vídeo original, tornando ainda mais difícil a percepção do uso da IA. Em nota, o Carrefour reforçou que “não possui parceria com os responsáveis pelo vídeo divulgado”.

Como lidar com postagens do tipo: Em casos de dúvida sobre um conteúdo que promete benefícios ou ganhos, procure verificar em fontes confiáveis se a promoção é verdadeira, como por exemplo, em sites oficiais das lojas ou empresas. Em situações em que você é encaminhado para um link, verifique se a URL tem o nome daquela loja que está sendo usada como a criadora da promoção. Lembre-se também de nunca compartilhar informações pessoais. Você pode conferir abaixo o guia do Verifica sobre o que é e como identificar deepfakes na internet.