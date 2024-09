Vídeo mostra explosão em posto de gasolina no Iêmen, não ataque de Israel ao Hezbollah

Saiba mais: Um vídeo da explosão de um posto de gasolina no Iêmen foi compartilhado como se mostrasse uma investida de Israel contra o Hezbollah. A postagem descreve que o fogo mostra um depósito de munições do grupo xiita no Vale do Beqaa, no Líbano, mas isso não é verdadeiro.

Por meio da busca reversa (saiba como fazer), o Estadão Verifica localizou publicações no YouTube que mostram as mesmas imagens (aqui e aqui). Os conteúdos foram publicados em 31 de agosto e exibem o momento em que moradores da cidade de Áden, no Oriente Médio, se assustam com uma explosão em um posto de gasolina. O R7 noticiou que pelo menos cinco pessoas foram vítimas da tragédia e mais seis ficaram feridas. Não há informações sobre a origem do ocorrido.