Não há evidência que atirador de Trump seja ‘Antifa’; FBI ainda não sabe motivação do atentado

O que estão compartilhando: que o homem que atirou contra o ex-presidente americano Donald Trump durante um comício no estado da Pensilvânia, no dia 13, era um membro do movimento Antifa financiado pela esquerda.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: não há evidências. O Federal Bureau of Investigation (FBI), serviço doméstico de inteligência e segurança dos Estados Unidos, assumiu a investigação do atentado contra Trump. Em comunicado, informaram que, ao que tudo indica, o atirador agiu sozinho e que ainda não se sabe as motivações dele. Não há no pronunciamento do FBI a informação de que o suspeito pertencia ao movimento Antifa. Ele era registrado como eleitor republicano, mas também fez uma doação ao partido Democrata.

Saiba mais: Circula no TikTok uma imagem que supostamente mostra Thomas Matthew Crooks, o homem identificado como o responsável por disparar contra Trump durante um comício no sábado, 13, junto com o seguinte texto: “Imagens do MALDITO ASSASSINO morto no telhado: era um membro da ANTIFA financiada pela esquerda”.

Donald Trump é levado para longe de palco de comício onde foi atingido por um tiro de raspão na orelha. Foto: Jabin Botsford/The Washington Post

Ainda não se sabem quais as crenças políticas do atirador

PUBLICIDADE No dia 13 de julho, Trump, candidato republicano à Casa Branca nas eleições de novembro deste ano, sofreu um atentado a tiros durante um comício em Butler, na Pensilvânia. Instantes depois, o atirador foi morto por agentes do Serviço Secreto que estavam no local. O suspeito Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, era funcionário de uma casa de repouso. Sobre suas crenças políticas, o que se sabe até o momento é que ele era registrado como eleitor republicano na Pensilvânia, mas em janeiro de 2021 doou US$ 15 ao comitê democrata Projeto de Comparecimento Progressista.

De acordo com o The Washington Post, o agente especial do FBI responsável pelo caso, Kevin Rojek, informou que a investigação está no início, mas que até o momento não foi identificada uma ideologia associada ao indivíduo. O The New York Times publicou que o FBI está tentando acessar o celular do atirador com uma ordem judicial para saber mais sobre seus planos e motivação.

Antifa é a abreviação para antifascismo, um movimento que agrega grupos de esquerda que lutam contra a extrema-direita. Em 2020, quando era presidente, Trump inclui os antifas na lista de organizações terroristas dos EUA, em meio a uma série de manifestações com registro de violência no país.

Como lidar com postagens do tipo: O atentado contra Trump é recente e a investigação ainda está em andamento. O caso está sendo coberto pela imprensa profissional com atualizações diárias à medida em que novas informações vem à tona. Procure por notícias, se uma informação estiver circulando somente nas redes sociais, desconfie.