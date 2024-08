Atletas militares participaram de 55% das conquistas de medalhas do Brasil

O que estão compartilhando: que todos os atletas medalhistas nos Jogos Olímpicos de Paris são militares das Forças Armadas, e não a “garotada rebelde do PT”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Na realidade, atletas militares participaram de 11 das 20 conquistas de medalhas brasileiras na França, incluindo esportes coletivos. Eles fazem parte do Programa Atletas de Alto Rendimento (Paar) das Forças Armadas. Do total da delegação do Brasil, 35,5% são militares, 98 esportistas no total. O conteúdo verificado aqui circula no Instagram e no WhatsApp. Leitores pediram a verificação pelo número (11) 97683-7490.

Atletas militares conquistaram 55% das medalhas brasileiras em Paris Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: Postagens no Instagram exageram ao afirmar que todos os medalhistas brasileiros são militares. Na realidade, 55% dos pódios do Brasil tiveram participação de atletas do Paar. Esse programa foi criado em 2008 pelo Ministério da Defesa. Hoje, são 533 esportistas vinculados, 98 dos quais foram classificados para Paris. Em 2023, o investimento no programa foi de R$ 2,3 milhões, segundo dados de reportagem do Estadão.

Veja abaixo quem são os medalhistas olímpicos que fazem parte do Paar. A lista completa de atletas militares é divulgada pela Defesa.

Medalha de ouro

Bia Souza (Terceiro-Sargento do Exército Brasileiro)

Judô feminino categoria acima dos 78kg

Ana Patrícia (Terceiro-Sargento do Exército Brasileiro) e Duda (Terceiro-Sargento do Exército Brasileiro)

Vôlei de praia feminino

Medalha de prata

Caio Bonfim (Terceiro-Sargento da Força Aérea Brasileira)

Marcha atlética masculino categoria 20km

William Lima (Terceiro-Sargento da Marinha do Brasil) Judô categoria até 66kg Medalha de bronze Larissa Pimenta (Terceiro-Sargento da Marinha do Brasil) Judô categoria feminina até 52kg Bia Ferreira (Terceiro-Sargento da Marinha do Brasil)

Competição geral por equipes de ginástica artística

Equipe mista de judô (atletas de judô citados anteriormente)

Competição geral por equipes

Natália Araújo ‘Natinha’ (Terceiro-Sargento do Exército Brasileiro)

Seleção brasileira de vôlei feminino

Edival Pontes ‘Netinho’ (Terceiro-Sargento da Marinha do Brasil)

Taekwondo

Como lidar com postagens do tipo: Desconfie de publicações que falem em “todos” ou “nenhum”. Geralmente, esses termos são utilizados para simplificar uma realidade mais complexa. Procure os dados reais em órgãos oficiais e em reportagens da imprensa.