Vídeo de comemoração de torcida com sinalizadores não é do Atlético Mineiro, mas do Galatasaray

O que estão compartilhando: vídeo mostraria comemoração da torcida do Atlético Mineiro durante partida contra o River Plate, da Argentina, pela semifinal da Copa Libertadores nesta terça-feira, 22. A gravação exibe uma densa fumaça vermelha provocada pelo uso de sinalizadores, que preenche todo o estádio.

O Estadão Verifica apurou que: é enganoso. As imagens não são da torcida do Atlético Mineiro. Na verdade, elas mostram uma festa organizada pela torcida do Galatasaray, da Turquia, durante treino em dezembro de 2018. Apesar disso, é verdade que a torcida mineira usou sinalizadores na partida contra o River Plate na Arena MRV. Como o uso desses dispositivos é proibido pelo regulamento da Conmebol, o clube mineiro poderá ser multado.

Vídeo de torcida com sinalizadores não é do Atlético Mineiro, mas do Galatasaray. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O jogo contra o River Plate foi o último do Atlético como mandante na competição. Caso avance para a final, o Galo disputará a decisão em jogo único no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, casa do próprio River Plate. Dentro de campo, o time mineiro venceu por 3 a 0, garantindo vantagem para a partida de volta na Argentina.