O que estão compartilhando: compilado mostra vídeos que teriam sido gravados durante a manifestação contra a anistia dos responsáveis pelos atos do 8 de Janeiro de 2023, no dia 30 de março, na Avenida Paulista, em São Paulo.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso. Há, entre as filmagens, um vídeo do carnaval de São Paulo no Ibirapuera. É possível identificar o local pelo lago que aparece ao fundo da imagem. O compilado exibe ainda o registro de um protesto feito na Avenida Paulista em maio de 2021, que foi checado anteriormente pelo Verifica. Os outros vídeos usados no compilado foram realmente filmados durante o ato na Paulista contra o projeto de lei que anistia os condenados pelos ataques de 8 de Janeiro.

Compilado de vídeos sobre ato na Paulista exibe imagens de carnaval no Ibirapuera e protesto de 2021 Foto: Reprodução/Redes Sociais

Saiba mais: Neste domingo, 30, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e aliados protestaram contra a anistia dos responsáveis pelos ataques às sedes dos Três Poderes. A estimativa dos pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) é que 6,6 mil pessoas se tenham se reunido para a manifestação na Avenida Paulista.

Vídeo com gritos de ‘sem anistia’ é de Carnaval no Ibirapuera

Um dos vídeos mostra uma multidão de foliões gritando contra a anistia dos condenados do 8 de Janeiro. As imagens foram gravadas no Ibirapuera, e não na Avenida Paulista – onde ocorreu o ato do dia 30 de março. É possível conferir se que trata do parque porque ao fundo da gravação aparecem o lago e a fonte do Ibirapuera. A gravação foi feita próximo ao portão 9, na Avenida Pedro Álvares Cabral.

Comparação entre imagem do vídeo analisado e Google Maps mostra o lago e a fonte ao fundo do Ibirapuera. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Como noticiou o Estadão, os blocos do carnaval deste ano passaram pela Avenida Pedro Álvares Cabral, que ficou bloqueada para a passagem da multidão. Nas fotos das apresentações de artistas nos blocos, é possível ver os mesmos guarda-sóis vermelhos que aparecem no vídeo em que as pessoas gritam “sem anistia”. Filmagens de outros ângulos mostram imagens áreas da festa no parque (aqui e aqui).

Foliões dançaram ao som do bloco da Pablo em frente ao Parque do Ibirapuera em São Paulo. Foto: Taba Benedicto/ Estadao

Veículos da imprensa noticiaram manifestações contra o perdão dos condenados pelo 8 de Janeiro durante o carnaval no Ibirapuera. O UOL publicou que no show do Baiana System no parque, em 8 de março, o vocalista Russo Passapusso puxou o coro “sem anistia” e foi acompanhado pelos foliões.

Gravação no Masp é de protesto na Avenida Paulista em 2021

PUBLICIDADE Outra filmagem que aparece no compilado mostra uma multidão em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Paulista. O vídeo mostra um protesto em 29 de maio de 2021 contra o então presidente Jair Bolsonaro (PL).

O mesmo conteúdo havia sido postado pela página do Partido dos Trabalhadores na plataforma do X (antigo Twitter) naquele mesmo dia (veja abaixo). A versão que agora circula nas redes sociais inseriu gritos de “sem anistia”, que não estão na gravação original.

Naquele ano, movimentos sociais, sindicatos e partidos foram às ruas em mais de 170 cidades do Brasil em manifestação contra o governo Bolsonaro. Os atos criticavam a gestão da pandemia de covid-19 e a demora no processo de vacinação.

Filmagem com Boulos realmente mostra ato contra anistia na Paulista

As imagens que mostram Boulos discursando na Avenida Paulista foram de fato gravadas durante o ato contra a anistia neste domingo, 30. Os vídeos foram publicados nas redes sociais do parlamentar e por perfis nas redes sociais, como o da Mídia Ninja. O deputado pediu pela punição dos golpistas do 8 de Janeiro e pela prisão de Bolsonaro, indiciado por tentativa de golpe de Estado.

Como lidar com posts do tipo: O conteúdo analisado faz uma mescla de vídeos verdadeiros com outras gravações fora de contexto. Em casos como esse, use a ferramenta da busca reversa (veja aqui como fazer) para tentar localizar os registros. Também olhe com atenção as imagens a fim de identificar elementos que possam ajudar a verificar as circunstâncias. O Verifica também publicou que vídeo mostra carnaval no Rio de Janeiro, não protesto contra anistia do 8 de Janeiro em São Paulo.