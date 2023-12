Áudio de Flávio Dino é de reunião com redes sociais e não tem relação com indicação ao STF

O que estão compartilhando: que o senador Magno Malta (PL-ES) divulgou, em sessão plenária do Senado, um áudio do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, com ameaças a ele e outros parlamentares que forem contra sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O áudio divulgado na sessão foi extraído de uma reunião de Dino com representantes de redes sociais em abril deste ano. Apesar de não explicar o contexto da fala, Magno Malta não disse que se tratavam de ameaças a senadores. Ao Estadão Verifica, a assessoria de Malta afirmou que as postagens enganosas alteraram seu discurso no Plenário.

Postagens enganam ao afirmar que Magno Malta reproduziu áudio de Flávio Dino com ameaças a parlamentares Foto: Reprodução/TikTok

Saiba mais: postagens no TikTok, que somam mais de 25 mil curtidas, tiram de contexto o discurso de Malta em sessão plenária do Senado do dia 29 de novembro. Durante o depoimento, o senador criticou a indicação de Dino ao STF.

Para criticar Dino, Magno Malta reproduziu um áudio do ministro extraído de uma reunião entre integrantes do Ministério da Justiça e representantes das redes sociais. A reunião ocorreu em abril deste ano, em meio à onda de violência nas escolas. À época, Dino ainda não havia sido indicado ao Supremo.

As postagens no TikTok retiraram de contexto o vídeo de Malta no Plenário para inventar que o áudio era uma ameaça de Dino contra parlamentares contrários à sua indicação ao STF. A legenda das peças desinformativas alega que, no áudio, Dino teria dito que quem não votasse favoravelmente à sua indicação no STF seria investigado pela Polícia Federal.

Em um dos trechos do áudio, Dino diz: “Nós não queremos que os senhores passem à condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Não queremos isso. Queremos que os senhores e as senhoras colaborem. Porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos”. Ele se referia às redes sociais e ao monitoramento de perfis que incitassem ataques em escolas.

Em nenhum momento Magno Malta cita a palavra “ameaça” durante o seu discurso. Após a reprodução do áudio, o senador diz que “esse é o ministro da Justiça que eles querem como ministro do Supremo” e, logo em sequência, reproduz um boato já desmentido sobre o decálogo de Lenin. É possível assistir o discurso na íntegra a partir de 3:45:15 no vídeo abaixo.

Em nota ao Estadão Verifica, a assessoria de imprensa de Malta desmentiu os vídeos virais e afirmou que “ele reproduziu um áudio do ministro da Justiça, Flávio Dino, no qual o ministro demonstra ser contrário à liberdade de expressão”.

Áudio foi extraído de reunião ocorrida em abril

As declarações de Flávio Dino no áudio reproduzido por Magno Malta foram proferidas em abril deste ano. Na ocasião, o ministro e outros membros do Ministério da Justiça se reuniram com representantes da Meta (responsável por Facebook, Instagram e Whatsapp), Kwai, TikTok, Whatsapp, Youtube, Twitter e Google. A reunião ocorreu em um contexto de ataques em escolas.

Um mês depois, o portal Metrópoles obteve o vídeo da reunião por meio da Lei de Acesso à Informação. O trecho compartilhado fora de contexto nas postagens virais está disponível a partir do minuto 4:28.

Como lidar com postagens do tipo: A peça verificada compartilha um vídeo real, mas fora de contexto, para fabricar uma mentira. Nesses casos, é importante buscar o vídeo na íntegra para entender o real sentido do conteúdo disseminado nas redes sociais.