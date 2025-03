Formulário da Enel para atualização cadastral é real e não tem relação com ‘golpe da luz’

O que estão compartilhando: áudio em que uma mulher relata um suposto golpe relacionado a um formulário da concessionária de eletricidade Enel. Segundo ela, golpistas estariam mandando um documento falso para entrar na casa das pessoas com pretexto de atualização cadastral.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A Enel desmentiu o conteúdo do áudio. Na realidade, a concessionária está, sim, enviando formulários a alguns clientes. O objetivo, segundo a empresa, é atualizar o cadastro para combater furto de energia e regularizar imóveis sem troca de titularidade. Entenda mais abaixo.

Formulário da Enel para atualização cadastral é verdadeiro e não tem relação com golpistas Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: circula nas redes sociais um alerta sobre um suposto “golpe da luz”. O conteúdo reproduz uma imagem de um formulário com logo da Enel, concessionária de energia elétrica. “Caso recebam contato de algum indivíduo dizendo que é funcionário e apresentar esse formulário, RECUSEM”, alega uma das postagens. As publicações são acompanhadas de um áudio em que uma mulher relata detalhes do suposto golpe. “Ontem, quando eu cheguei em casa, esse papel estava no meu portão e tem o número de celular de um rapaz. Eu mandei uma mensagem para o rapaz e ele fala que tem que fazer um cadastro da Enel. Ele pede para agendar uma visita na minha casa, falando que se eu não fizer esse cadastro em 48 horas, eles vão cortar a minha luz”, diz a gravação.

Segundo a autora do áudio, ela teria ligado para a Enel com finalidade de verificar a veracidade do formulário. “A Enel falou que não faz esse tipo de serviço, que eles não mandam ninguém na casa e que eu tenho o meu cadastro, que está tudo certinho e que não é para de jeito nenhum deixar esse rapaz entrar”.

No entanto, o procedimento não é um golpe, ao contrário do que sugere a gravação. Em nota, a Enel desmentiu o áudio compartilhado e afirmou estar, de fato, enviando formulários para atualização de cadastros.

“A companhia está realizando, por meio de uma empresa parceira, o envio de formulário para incentivar a atualização de cadastros. A ação tem como foco consumidores que não possuem contrato ativo ou que não foram localizados pela distribuidora”, explicou a empresa.

Segundo a concessionária, a ação coíbe furto de energia e regulariza imóveis sem troca de titularidade. A iniciativa evita, por exemplo, que um cliente que mudou de residência, mas não realizou a troca de titularidade para o seu nome, sofra com irregularidades no consumo ou, até mesmo, cortes no fornecimento de energia.

A troca de titularidade é a mudança do nome do responsável pela conta de luz do imóvel. De acordo com o site da concessionária de eletricidade, não há cobranças para o procedimento. A atualização pode ser feita também de forma online.

Como lidar com postagens do tipo: com o crescimento de golpes, é comum que as pessoas sintam desconfiança em determinadas ocasiões. No caso aqui checado, a própria empresa envolvida afirmou que a ação é verídica por meio das redes sociais. A Enel sugere que consumidores consultem canais oficiais da concessionária para reforçar a segurança. O site da concessionária também reúne uma série de dicas para evitar fraudes (leia aqui).