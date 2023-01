Áudio ignora realidade ao dizer que Alexandre de Moraes não anunciou vitória de Lula

Um áudio que circula nas redes sociais ignora a realidade ao dizer que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, não anunciou publicamente a vitória de Lula na eleição presidencial. O ministro divulgou o resultado oficial em coletiva de imprensa na noite de 30 de outubro, data do segundo turno das eleições de 2022. Em 12 de dezembro, ocorreu a cerimônia de diplomação, na qual o TSE entregou os diplomas atestando a vitória eleitoral.

O ministro do TSE, Alexandre de Moraes, declarou a vitória de Lula logo após a apuração do segundo turno, no dia 30 de outubro Foto: Reprodução

No áudio checado, uma pessoa não identificada faz uma série de alegações falsas sobre a legitimidade da eleição de Lula. Cita “relatório” da equipe de Jair Bolsonaro que supostamente teria comprovado fraudes no processo eleitoral e que isso impediria Moraes de se pronunciar sobre a vitória do petista. “Ele até agora não fez uma coletiva de imprensa oficial para falar que o TSE deu a vitória para o Lula. Se ele der o congraçamento (sic) de que o Lula ganhou e o resultado da perícia aparecer mostrando que houve fraude, ele vai preso imediatamente”, argumenta a pessoa. O áudio, publicado em 28 de dezembro no Facebook, foi ouvido mais de 2 milhões de vezes. Já no Kwai, o áudio alcançou 131 mil visualizações desde o dia 27.

A primeira vez em que Moraes falou publicamente da vitória de Lula foi ainda na noite do segundo turno. “Encerramos, até o início da coletiva, com 99,84% dos votos apurados, com a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva com aproximadamente 50,9% dos votos, contra o candidato e presidente Jair Bolsonaro, 49,1% dos votos. Uma diferença aproximada de 2,1 milhões de votos do candidato vencedor para o segundo.”

O pronunciamento está disponível no canal do YouTube da Justiça Eleitoral. O momento em que Moraes proclama o resultado aparece a partir de 9h4m37s. Confira a seguir:

Diplomação

Após a eleição, as contas da chapa Lula-Alckmin foram aprovadas pelo TSE, o que abriu caminho para a diplomação. Na cerimônia, em 12 de dezembro, Alexandre de Moraes leu o diploma entregue ao presidente-eleito Lula. “Pela vontade do povo brasileiro expressa nas urnas em 30 de outubro de 2022, o candidato pela coligação Brasil da Esperança, formada por Federação Brasil (PT/PCdoB/PV), Solidariedade, Federação PSOL-Rede, Agir, Avante e PROS, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito Presidente da República Federativa do Brasil. Em testemunho desse fato, a justiça eleitoral expediu-lhe este diploma que o habilita à investidura no cargo perante o Congresso Nacional em 1º de janeiro de 2023.”

A cerimônia de diplomação também pode ser vista no canal do YouTube da justiça eleitoral. O momento da leitura e entrega do diploma a Lula pode ser visto a partir de 35 minutos. Confira a seguir:

Desinformação sobre eleições

Não há nenhuma prova ou indício de que tenha havido fraude nas eleições presidenciais de 2022. O processo eleitoral foi acompanhado por diversos órgãos, como a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União e Ministério Público, entre outros. Três universidades foram convidadas a auditar as urnas e atestaram a integridade do pleito. As Forças Armadas analisaram as urnas eletrônicas e não encontraram nenhuma fraude.

O Partido Liberal, sigla pela qual Bolsonaro concorreu, entrou com ação pedindo a suspensão do resultado do segundo turno com um relatório baseado em premissas falsas que foram rechaçadas pela equipe técnica da Justiça Eleitoral. Moraes negou a ação e aplicou multa ao partido.

Campanhas de desinformação nas redes sociais mantém a mobilização de protestos de apoiadores de Bolsonaro contra o resultado da eleição. O Estadão Verifica já mostrou ser falso que as Forças Armadas não tiveram acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas.

