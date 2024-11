É falso post que promete cadastro no Auxílio Gas para beneficiários do Bolsa Família

Saiba mais: o conteúdo analisado não foi divulgado por canais oficiais do governo federal e não consta em nenhum site ou rede social ligada ao MDS. A mensagem contém um link suspeito, que leva a um site não oficial. É possível reparar pelo endereço da página, que termina em “com.br”. As páginas do governo federal sempre têm endereço “gov.br”.

O MDS informou que não envia mensagens nem links para acesso ao Auxílio Gás. Para solicitar o benefício, a família precisar estar inscrita no CadÚnico e comparecer ao Cras de sua cidade. O dinheiro é pago a cada 2 meses.

O ministério orientou os cidadãos a desconsiderarem qualquer mensagem que solicite cadastro adicional ou que não seja divulgada por canais oficiais. Além disso, pediu atenção a links desconhecidos ou promessas fora dos padrões divulgados oficialmente.