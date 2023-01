Bandeira do PT que aparece em atos terroristas foi furtada no Congresso Nacional

O homem que empunha uma bandeira do Partido dos Trabalhadores (PT) durante os atos terroristas praticados na Esplanada dos Ministérios não é um “infiltrado de esquerda” em meio ao grupo bolsonarista que depredou prédios públicos em Brasília no domingo, 8. O vídeo em que ele aparece foi registrado por Marcus Rodrigues, repórter do portal Metrópoles, que informou ao Estadão Verifica ter presenciado o momento em que o indivíduo deixou o Congresso Nacional por uma janela quebrada com a bandeira em mãos. O líder do partido na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes (PT-MG), confirmou o furto do objeto de dentro da sala ocupada por ele.

Desde que começaram a circular os vídeos e fotos de terroristas depredando os prédios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, passaram a ser compartilhados também conteúdos alegando que a destruição foi promovida por pessoas infiltradas em um movimento pacífico. Em uma das postagens, uma usuária do Instagram afirma que “a esquerda mais uma vez se infiltrou no meio dos patriotas para fazer o caos (...) em um mar de patriotas de verde e amarelo, vejam os infiltrados balançando a bandeira vermelha do PT”.

Até o momento, nenhuma força de segurança que atuou no local ou que seja responsável pelas investigações dos crimes informou terem sido identificados infiltrados entre as cerca de 1.200 pessoas já presas. Além disso, diversos bolsonaristas postaram vídeos e fotos e fizeram transmissões ao vivo enquanto estavam na Esplanada comemorando a invasão.

A imagem em que a bandeira aparece foi postada no canal do Metrópoles no YouTube com a legenda “Bolsonarista furta bandeira do PT de dentro do Congresso”. O vídeo foi gravado no gramado ao lado do Congresso Nacional. O repórter responsável pelas imagens, Marcus Rodrigues, relatou que a cena ocorreu minutos após as forças policiais conseguirem retomar o prédio do STF utilizando bombas de efeito moral e balas de borracha. Nesse momento, disse ele, algumas pessoas começaram a retornar para o Congresso, depredando a área inferior. “Quadros foram retirados de dentro e quebrados do lado de fora, tiraram alimentos também, e nesse momento um homem saiu lá de dentro por uma das janelas quebradas segurando essa bandeira do PT”, relatou.

Marcus Rodrigues então passou a gravar a cena em vídeo. O homem com a bandeira passou alguns segundos ao celular, mas não foi possível captar o diálogo. Em seguida, a gravação é interrompida. “Não consegui ver o que ele fez depois com a bandeira porque a polícia começou a jogar muito gás de pimenta e precisei me afastar”, acrescentou Rodrigues. De acordo com ele, a bandeira do PT não havia sido vista em meio ao grupo de bolsonaristas antes desse momento.

Como a bandeira tem uma haste, não seria possível escondê-la numa mochila, por exemplo. As imagens indicam que o homem que a está portando não parece preocupado com os bolsonaristas em volta e que estes não demonstram qualquer animosidade como a que existiria se ele fosse, de fato, um infiltrado petista.

Nesta segunda-feira, 9, o deputado Reginaldo Lopes postou no Twitter um vídeo gravado dentro da sala que ocupa no Congresso Nacional mostrando a destruição do local e confirmando que duas bandeiras foram furtadas, uma do Brasil e outra do partido. É possível ver que as janelas estão quebradas e que dão acesso ao gramado.

Essa é a situação que deixaram a liderança do @PTnaCamara. Não são manifestantes, são terroristas, criminosos e ladrões! A gente exige justiça. #SemAnistiaPraGolpista pic.twitter.com/L87t156CRI — Reginaldo Lopes (@ReginaldoLopes) January 9, 2023

Mais cedo, a assessoria de imprensa da liderança do PT havia informado à reportagem o furto das bandeiras, encaminhando uma foto postada no Flickr há quase um ano, em fevereiro de 2022, de Reginaldo Lopes posando junto delas.

Deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) em foto publicada em 2022 ao lado das bandeiras roubadas em 2023 Foto: Gabriel Paiva/Divulgação

A tática de tentar culpar adversários políticos por atos de destruição vem sendo adotada frequentemente entre os bolsonaristas, como já demonstrou o Estadão Verifica durante a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal em Brasília (DF) em dezembro passado. Na ocasião, afirmaram que a depredação na capital federal havia sido feita por “black blocs”. No entanto, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal confirmou a participação de pessoas acampadas em frente ao QG do Exército nos atos de vandalismo.

O mesmo conteúdo foi checado e considerado falso por Boatos.Org e Aos Fatos.