É falso que bandeira preta tenha sido hasteada no Palácio da Alvorada

É falso que uma bandeira preta tenha sido hasteada no Palácio da Alvorada, em Brasília (DF), conforme alegam postagens publicadas em redes sociais. As publicações usam um vídeo em que aparece um mastro com uma bandeira escura. Mas as imagens tiveram as cores manipuladas. O símbolo pendurado no mastro, na verdade, é a bandeira-insígnia da Presidência, que traz o brasão da República sobre um fundo verde. Em um trecho do vídeo, há a impressão de que a bandeira seja toda preta, devido ao contraste com a luz do céu.

Card bandeira

No Facebook, o autor de uma postagem afirma falsamente que a bandeira preta hasteada em frente à casa do presidente significa guerra, fazendo uma alusão à teoria conspiratória propagada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) de que um golpe antidemocrático estaria em andamento no Brasil desde o pleito que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência.

As imagens que circulam descontextualizadas foram retiradas de uma live de mais de três horas feita no Palácio da Alvorada no dia 19 de dezembro e transmitida no YouTube. A partir de 1 hora e 57 minutos é possível acompanhar a cerimônia de arriamento da bandeira nacional, realizada por homens do Batalhão da Guarda Presidencial e do Gabinete de Segurança Institucional.

A bandeira-insígnia está hasteada em um mastro lateral e é arriada a meio-mastro para que a bandeira nacional possa ser totalmente arriada. A Lei no 5.700, de 1971, que dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais, determina o hasteamento diário da bandeira nacional no Palácio da Presidência da República e na residência do Presidente da República. Ela pode ser hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou da noite, mas normalmente faz-se o hasteamento às 8 horas e o arriamento às 18 horas.

Após a bandeira nacional ser dobrada, a bandeira-insígnia volta a ser hasteada. Nesse momento, a gravação está sendo feita contra a luz e há a impressão, por poucos segundos, que a bandeira é preta. Em um olhar mais atento, contudo, distingue-se o brasão da República.

É possível identificar o brasão da República nas imagens

No corte compartilhado junto da alegação falsa o áudio foi removido, mas na transmissão ao vivo escuta-se alguém perguntar qual é a bandeira em questão e recebendo como resposta que “é a do presidente”. O brasão da República – também chamado de armas nacionais – estampado na bandeira-insígnia é um dos quatro símbolos nacionais, ao lado da bandeira nacional, do hino nacional e do selo nacional. Segundo explicado no site da Presidência, o uso desse símbolo é obrigatório no Palácio da Presidência da República e na residência do presidente da República, além de outros órgãos e em documentos oficiais federais.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa da Presidência, mas não houve resposta.

Além do Facebook, o conteúdo falso circulou amplamente no Telegram. A alegação foi verificada e considerada falsa também por Aos Fatos, Yahoo Notícias, Boatos.org e Lupa.