Beber água em horários específicos não previne ataques cardíacos ou derrames

O que estão compartilhando: que beber água em momentos específicos do dia pode prevenir determinados problemas de saúde. O vídeo cita, por exemplo, que “um copo de água antes de tomar banho ajuda a reduzir a pressão arterial” e que “um copo de água antes de dormir evita ataques cardíacos, derrames e cãibra noturna nas pernas”.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso. De acordo com o neurologista Gustavo Daher, professor de Neurologia na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, o vídeo faz alegações completamente inverídicas. “A ingestão adequada de água é fundamental para a saúde, mas a sugestão de que o consumo em determinados horários tenha uma ação especial como evitar infarto e derrame não é baseada em nenhuma informação científica”, afirma o professor.

Esse entendimento é compartilhado pelo cardiologista Carlos Alberto Pastore, do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor-HCFMUSP). Ele explica que é sim recomendado beber água durante o dia, mas não considera as recomendações do vídeo importantes. “Não há essa discussão de que tomar água antes de tomar banho derruba a pressão. É uma coisa meio folclórica”, observa. “E eu não acredito que isso seja importante do ponto de vista de prevenção de doença cardíaca”, completa.

Lista mostrando quais horários se deve beber água para prevenir problemas de saúde não tem base científica Foto: Reprodução

Saiba mais: Existem pesquisas indicando que beber água o suficiente pode contribuir a longo prazo para a saúde do coração — mas não que se hidratar em horários específicos previne alguma doença. De acordo com conclusões preliminares de um estudo do Instituto Nacional de Coração, Pulmões e Sangue (NHLBI) dos Estados Unidos, por exemplo, manter uma boa hidratação pode reduzir o risco de insuficiência cardíaca, condição em que o coração tem dificuldade para bombear sangue para o resto do corpo.

Além disso, de acordo com o Ministério da Saúde, a quantidade ideal de água a ser ingerida diariamente depende de vários fatores, como a idade e o peso da pessoa, a atividade física que realiza, até mesmo o clima e a temperatura do ambiente onde vive. Para alguns, a ingestão de dois litros de água por dia pode ser suficiente. Outros precisarão de três, quatro litros ou mais, como no caso dos esportistas. Novamente, não há “regras” indicando horários para se hidratar.

Lista já foi desmentida

Continua após a publicidade

Um texto semelhante ao verificado aqui circula ao menos desde 2012 e já foi desmentido pela AFP. Também são listadas “regras” sobre qual momento em que beber água ajudaria em determinada condição de saúde. Entre elas, que “um copo de água antes de dormir evita ataques cardíacos e derrames” e que “um copo de água antes de tomar banho ajuda a reduzir a pressão arterial”.

A checagem da AFP concluiu que, embora especialistas reconheçam que se hidratar é importante para manter uma boa saúde, essa hidratação não precisa ocorrer em horários pré-determinados e não evita, sozinha, as doenças citadas.

Citado pela postagem, o boato de que “beber água antes de dormir previne infarto” também já foi desmentido pelo UOL.

Como lidar com postagens do tipo: É importante consultar um profissional de saúde antes de colocar em prática qualquer “dica” que circula na internet. “Infelizmente informações inadequadas são disseminadas nas redes sociais sem que os seus autores tenham a dimensão do prejuízo que podem causar à população que pode, por exemplo, achar que está segura e não ter um acompanhamento médico preventivo, apenas bebendo água antes de ir dormir”, afirma o médico neurologista Gustavo Daher.