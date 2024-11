É falso vídeo que promete benefício para quitar dívidas por até R$ 70

O que estão compartilhando: que um benefício para limpar o nome ajuda brasileiros a quitar dívidas por menos de R$ 70. Para consultá-lo, as pessoas devem clicar em um link em uma publicação no Facebook.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O site indicado na postagem não é o oficial da Serasa. A postagem usa imagens de um feirão promovido pela empresa chamado Feirão Limpa Nome. Embora seja possível conseguir desconto de até 99% no valor do débito, isso não significa que a dívida será paga com menos de R$ 70. O vídeo também tira de contexto imagens da CNN, da TV Globo e de edições anteriores do feirão. Em nota, a Serasa Experian disse que o site não pertence à empresa e que a logomarca foi usada indevidamente.

Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: O Feirão Limpa Nome da Serasa está na 32ª edição e permite que pessoas com o nome sujo possam quitar seus débitos e recuperar o crédito. Para isso, são montadas tendas presenciais em algumas capitais brasileiras. Os interessados também podem fazer a negociação online, pelo site, app ou WhatsApp do Serasa, ou em mais de 10 mil agências parceiras dos Correios. No site oficial, o Serasa alerta para que as pessoas não caiam em golpes e estejam sempre atentas ao endereço do site oficial (serasa.com.br). É importante verificar também se os telefones são os divulgados pela empresa para a negociação: (11) 9 9575-2096 ou (11) 3003-6300. É possível ainda validar o boleto ou a chave Pix indicada para o pagamento no próprio site ou app. Neste endereço, o consumidor pode denunciar páginas falsas e golpes.

Post mistura conteúdos e usa inteligência artificial

Logo no início do vídeo, o jornalista Iuri Pitta, da CNN, parece dizer que chegou o último dia para obter o benefício de limpar o nome. Segundo a narração, os brasileiros podem pagar suas dívidas por até R$ 70, o que é falso. O Verifica já desmentiu essa mesma promessa outra vez.

A imagem que aparece na tela realmente é de Iuri, mas a voz apenas imita a fala dele – não há coordenação entre a narração e o movimento dos lábios. O Verifica submeteu o áudio à ferramenta de detecção de inteligência artificial Hiya/InVID, que apontou haver fragmentos de áudio gerados artificialmente no vídeo.

Outro indício de que o vídeo é uma montagem é o fato de a vinheta do Jornal da Globo, da emissora concorrente, aparecer logo após a imagem de Iuri.

O banner ao fundo do balcão do feirão tem a mesma identidade visual do evento realizado pelo Serasa em 2022. Já os depoimentos das pessoas que conseguiram quitar as dívidas são reais, mas não fazem parte de reportagens da CNN, nem da TV Globo: foram retirados de vídeos publicados pelo canal da Serasa no YouTube em 2022 e 2023.

Também não é verdade que todas as pessoas que forem ao feirão conseguirão pagar suas dívidas por menos de R$ 70. O Feirão Limpa Nome oferece parcelamento e descontos de até 99% nos débitos, mas isso varia de acordo com as condições de pagamento de cada pessoa e com o que for negociado.

Isso fica evidente nos próprios exemplos utilizados no vídeo: o primeiro depoimento é de um homem de Salvador (BA) que quitou uma dívida de R$1,7 mil por R$ 81. O segundo, de uma mulher do Rio de Janeiro (RJ) que pagou R$ 78 para limpar o nome, que estava sujo por causa de uma dívida de R$ 2 mil. O último mostra uma mulher de Salvador que devia R$ 9 mil e conseguiu quitar o débito por R$ 58.

Em outros vídeos publicados no canal oficial do Serasa, há débitos quitados por valores bem mais altos: em Manaus (AM), um homem pagou R$ 4,5 mil para quitar uma dívida inicial de R$ 145 mil. Em Belo Horizonte (MG), outro homem disse ter pago R$ 1,8 mil por um débito de R$ 8 mil.

Link leva a site diferente do original e que está fora do ar

No site do Feirão, a Serasa alerta para golpes e fraudes e indica alguns passos para que os interessados em pagar seus débitos não caiam em fraudes. Um deles é verificar se a negociação está sendo feita pelo canal correto: o site oficial (serasa.com.br) ou o app, no caso de negociação online. Também é possível ver se alguém está tentando aplicar um golpe por telefone ou pelo WhatsApp: os números oficiais de contato são o (11) 9 9575-2096 ou 3003-6300. Por fim, após receber um boleto ou uma chave Pix para fazer o pagamento, é importante validá-los antes de pagar. No site, é possível usar o validador de boleto e Pix, que vai indicar se eles pertencem de fato à empresa. No caso do post investigado, o site não tem o endereço e nem mesmo o nome do Serasa: se chama Oferta Cred e leva a um endereço indisponível com final “.me”, ou seja, diferente do original.