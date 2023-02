Vídeo com legenda falsa engana ao dizer que Biden chamou Lula de mentiroso

Um vídeo que viralizou nas redes sociais engana ao alegar que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de mentiroso durante encontro na Casa Branca. A gravação, correspondente a um trecho recortado da reunião entre Biden e Lula, foi editada para receber uma legenda falsa. O encontro dois dois líderes, em Washington, na sexta-feira, 10, foi marcado pelo alinhamento em questões como defesa da democracia e a proteção da Amazônia.

Vídeo com legenda falsa circula no Facebook para inventar que Biden chamou Lula de mentiroso. Foto: Reprodução

No vídeo original do encontro entre os líderes (veja abaixo), Lula diz: “O senhor (Biden) sabe que o Brasil ficou quatro anos se automarginalizando. Um presidente (Bolsonaro) que não gostava de manter relações com nenhum país. O mundo dele terminava e começava com as fake news. De manhã, de tarde e de noite. Ele me parece que menosprezava relações internacionais.”

Na sequência, no conteúdo enganoso, a legenda leva a crer que Biden teria dito: “Not true, really” (“Não é verdade, realmente”), dando a entender que o presidente norte-americano acusou Lula de estar mentindo. No trecho original, o que Biden realmente responde é: “Sounds familiar” (”Me soa familiar”), comparando Bolsonaro ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Contexto

Quando era presidente, Bolsonaro se aproximou de Donald Trump e chegou a defender publicamente a sua reeleição. Os dois compartilhavam a mesma corrente ideológica. Com a vitória de Joe Biden, as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos se enfraqueceram. Biden e Bolsonaro se encontraram pessoalmente uma única vez, já no último ano da gestão do brasileiro.

Logo após a eleição de 2022, os Estados Unidos foram um dos primeiros países a reconhecer a vitória de Lula. O governo do norte-americano temia se repetir, no Brasil, o que ocorreu em 6 de janeiro de 2021. Naquela data, apoiadores de extrema-direita de Trump, influenciados por campanhas de desinformação nas redes, invadiram a sede do congresso americano. Algo semelhante ocorreu no Brasil, em 8 de janeiro, com a invasão das sedes dos Três Poderes por apoiadores de Jair Bolsonaro.

O vídeo com a legenda enganosa teve mais de 100 mil visualizações no Kwai e 60 mil no TikTok. O conteúdo foi compartilhado também no Facebook por centenas de usuários.