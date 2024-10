Boato com alegação de fraude eleitoral em 2022 utiliza resultado parcial da apuração

O que estão compartilhando: imagem que mostraria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na liderança da corrida eleitoral no segundo turno de 2022, com 55,38% dos votos em 97,63% das urnas apuradas. Luiz Inácio Lula da Silva estaria atrás, com apenas 35,80%. De acordo com a legenda, Lula teria virado o resultado em apenas um minuto, o que comprovaria fraude eleitoral.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A imagem é uma captura de tela de um programa da Jovem Pan News, que acompanhou ao vivo a totalização dos votos do segundo turno das eleições de 2022. No momento mostrado no boato, a emissora exibia os resultados apurados no Paraná, e não no Brasil inteiro. É possível ver na foto que o estado está destacado no mapa, além da indicação “Presidente PR”.

Imagem que mostra Bolsonaro com 55,38% dos votos se refere à totalização no Paraná, não no Brasil Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: postagens nas redes sociais compartilham uma imagem que mostraria Jair Bolsonaro supostamente liderando o resultado do segundo turno de 2022, com 55,38% dos votos. Essa totalização teria sido contabilizada com 97,63% das urnas apuradas, o que indicaria fraude eleitoral na vitória do presidente Lula. A imagem é real, mas não se refere à apuração de votos em nível nacional, e sim a um recorte estadual. A alegação de irregularidade, portanto, é enganosa. A captura faz parte da cobertura das eleições de 2022 na Jovem Pan News. A emissora acompanhou em tempo real a apuração das urnas eletrônicas. O momento que circula nas redes sociais, no entanto, mostra informações da totalização de votos no Paraná. No Estado, de fato, Jair Bolsonaro liderou o resultado, com 62,40% dos votos válidos.

Em nível nacional, Lula foi eleito Presidente da República com 60,3 milhões de votos, 50,9% do total de votos válidos. Bolsonaro, que tentou reeleição, obteve 58,2 milhões, 49,1%. Na transmissão da Jovem Pan, é possível ver que a apuração em nível nacional condiz com o resultado, logo após a exibição da totalização no Paraná. Veja abaixo a partir de 8:23:00:

Eleitores vão às urnas no próximo domingo, 6, para votar no 1º turno das eleições municipais de 2024. A poucos dias do pleito, postagens nas redes sociais têm espalhado desinformação sobre urnas eletrônicas e pesquisas eleitorais para alegar fraude. Veja abaixo algumas checagens:

A urna eletrônica é usada no Brasil desde 1996. Nunca houve prova de fraude eleitoral no sistema. O Estadão explicou que o equipamento é protegido por mais de 30 camadas de segurança, além de passar por processos de auditoria e vistoria do código-fonte.

Como lidar com postagens do tipo: em período eleitoral, é comum que desinformadores tirem informações de contexto para espalhar mentiras sobre o processo eleitoral brasileiro. No caso aqui analisado, a peça original foi encontrada por meio de uma busca reversa de imagens. Trata-se de uma ferramenta que ajuda a descobrir se aquela mídia já foi compartilhada antes na internet e em quais sites. Assim, o mecanismo é útil para entender se o contexto atribuído a ela é real ou não. Veja aqui o passo a passo produzido pelo Estadão Verifica.