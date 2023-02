Vídeo com acusação de fraude eleitoral mostra resultado parcial no Paraná como se fosse nacional

É falso que os dados da apuração transmitidos pela Jovem Pan mostrem que Jair Bolsonaro foi o verdadeiro vencedor das eleições presidenciais de 2022. Em um vídeo viral que voltou a circular, uma mulher mostra o momento em que a emissora exibe os resultados parciais no Paraná, onde Bolsonaro venceu. Os autores do vídeo não percebem que se trata de um resultado estadual e afirmam que “estão dizendo na internet” que “na apuração apareceu o presidente Bolsonaro em primeiro lugar. Eu estou revendo a transmissão e vamos ver se é real”.

Vídeo espalha tese infundada de fraude eleitoral. Foto: Reprodução

No vídeo, é possível ver que a apuração mostra Lula (PT) à frente com 46,26%, seguido por Bolsonaro (PL, 45,04%), Simone Tebet (MDB, 4,41%) e Ciro Gomes (PDT, sem porcentagem visível). A presença dos demais candidatos indica que o vídeo foi gravado durante a contagem do primeiro turno. Cerca de 79% das urnas haviam sido apuradas até aquele momento.

Ao assistir o vídeo com atenção, é possível ver que há um mapa do Brasil ao lado das porcentagens, indicando se tratar do cenário a nível nacional. Em determinado momento, o quadro de porcentagem rapidamente se altera e Bolsonaro passa à frente, com 55% dos votos. No entanto, o mapa do Brasil é substituído pelo do Paraná, o que mostra que aquela apuração é apenas daquele Estado. A quantidade de urnas apuradas também muda e dá um salto para 97,43%.

Vídeo mostra o momento em que a emissora divulgava a apuração no Paraná, e não no Brasil inteiro. Foto: Reprodução

No Paraná, Jair Bolsonaro teve 62,4% dos votos contra 37,6% de Lula. O petista foi eleito presidente do Brasil no segundo turno, com 50,9% dos votos válidos em todo o território nacional. Jair Bolsonaro (PL) ficou com 49,1%. Foi a eleição mais apertada desde a redemocratização.

