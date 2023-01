Assessores nomeados por Bolsonaro no apagar das luzes vão acompanhá-lo como ex-presidente

O presidente Jair Bolsonaro nomeou na terça-feira, 27 de dezembro, oito funcionários que vão assessorá-lo após deixar a Presidência. Postagens que compartilham a manchete “Bolsonaro publica, no Diário Oficial, novos assessores para 2023″ sem o contexto completo tem levado alguns usuários a acreditar que ele ainda estará no comando do País em 2023. Cada ex-presidente tem direito a uma equipe paga pelos cofres públicos.

O presidente Jair Bolsonaro já escolheu os funcionários que estarão a seu serviço quando deixar o cargo Foto: Eraldo Peres/AP Photo

A informação pode ser verificada no Diário Oficial da União de 27 de dezembro (leia aqui). Os nomeados são João Henrique Nascimento de Freitas, Sérgio Rocha Cordeiro e Max Guilherme Machado de Moura, como assessores especiais de ex-presidente da República; Ricardo Dias dos Santos, Estácio Leite da Silva Filho e Jossandro da Silva, como assessores técnicos de ex-presidente da República; Marcelo Costa Camara e Osmar Crivelatti, como assessores de ex-presidente da República. As nomeações valem a partir de 1º de janeiro de 2023.

A Lei nº 7.474/1986 estabelece que cada ex-presidente tem direito a “quatro servidores, para segurança e apoio pessoal, bem como a dois veículos oficiais com motoristas, custeadas as despesas com dotações próprias da Presidência da República”.

Interpretações erradas das nomeações alimentaram expectativas de golpe entre bolsonaristas. “O réveillon vai ser bom demais se o Bolsonaro continuar como nosso presidente”, escreveu uma apoiadora, enquanto outra comentou: “Ele não vai deixar barato tomarem o poder assim de mão beijada, não”.

