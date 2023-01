Não existe decreto de Bolsonaro proibindo emissão de passaportes diplomáticos

É falso que o presidente Jair Bolsonaro tenha editado decreto proibindo a emissão de passaportes diplomáticos. Um vídeo, publicado em 17 de dezembro no YouTube, alega que “políticos” estariam proibidos de deixar o País, mas não existe nenhuma determinação neste sentido. Esse conteúdo foi visto mais de 283 mil vezes.

Não há proibição para a emissão de passaportes diplomáticos; adido policial federal recebeu o documento em dezembro Foto: Reprodução

O Ministério das Relações Exteriores é o responsável pela emissão de passaportes diplomáticos por meio da Divisão de Documentos e Atos Consulares (DDAC). Em nota, o órgão disse que “A DDAC não foi informada sobre a publicação de qualquer decreto que proíba a emissão de passaportes diplomáticos”.

O Estadão Verifica procurou pelo termo “passaporte diplomático” no Diário Oficial da União e não encontrou o suposto decreto citado pelo vídeo. É possível ver que, em 19 de dezembro, um adido policial federal adjunto na Embaixada do Brasil em Ottawa e sua família receberam o documento.

Adido policial federal recebeu o passaporte diplomático no último dia 19 Foto: DOU/Reprodução

De acordo com o Itamaraty, passaporte diplomático é o documento de identificação e viagem emitido a autoridades diplomáticas ou a serviço do governo brasileiro. Já o passaporte oficial é o documento emitido a autoridades e/ou funcionários do governo brasileiro em missão oficial. A legislação que regulamenta a emissão de passaportes diplomáticos é o Decreto nº 5.978/2006.

Esse tipo de documento já foi alvo de desinformação. O Estadão Verifica mostrou que Lula já tem direito ao passaporte diplomático por ser ex-presidente da República. Por isso, não faz sentido alegar que ele antecipou sua posse para receber o documento de viagem, como faz um vídeo viral.

