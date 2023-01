Postagens resgatam foto antiga para sugerir apoio de militares americanos a Bolsonaro

É de 2020 uma foto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao lado de militares dos Estados Unidos. Uma postagem resgatou a imagem fora de contexto para dizer que o ex-presidente teria se encontrado com “militares do alto escalão dos Estados Unidos” no último dia 2. Esse conteúdo também utiliza o logo do Correio Braziliense, mas o jornal não publicou nenhuma reportagem com esse teor.

Imagem em que o ex-presidente aparece ao lado de militares dos Estados Unidos é de 2020. Foto: Reprodução

O Estadão Verifica fez uma busca reversa na imagem (aprenda aqui como fazer). Isso permite ver outras vezes em que a foto foi compartilhada. A pesquisa levou a uma reportagem do jornal O Globo que publicou a foto.

Busca reversa mostrou que foto foi publicada pelo jornal 'O Globo'. Foto: Foto: Google/Reprodução

A foi tirada pelo fotógrafo da Presidência, Alan Santos, em 8 de março de 2020. Com essas informações, foi possível localizar a original publicada na rede social Flickr do Palácio do Planalto. Ela mostra a visita de Bolsonaro ao South Command, em Doral, na Flórida. Segundo um comunicado da embaixada americana, os dois países discutiram cooperação em defesa.

Registro do encontro de Jair Bolsonaro com generais americanos foi feito em 2020. Foto: Flickr/Reprodução

Uma campanha de desinformação manteve apoiadores de Bolsonaro mobilizados com a promessa de que militares poderiam impedir a posse de Lula, ocorrida no dia 1º sem a presença de Bolsonaro. No dia 30 de dezembro, ele deixou o Brasil com destino a Orlando, sem data para voltar.

Diferentemente do que a postagem checada sugere, os Estados Unidos parabenizaram Lula pela vitória eleitoral. O presidente Joe Biden chamou as eleições de “livres, justas e confiáveis” e disse que vai trabalhar com Lula para continuar a cooperação entre os dois países.

Logo do ‘Correio Braziliense’

A postagem utiliza o logo do Correio Braziliense, como se mostrasse uma reportagem feita pelo jornal. Apesar disso, não é possível encontrar nenhum texto publicado com esse teor no portal – assim como em nenhum outro veículo de imprensa profissional. A reprodução da identidade visual de veículos de comunicação tradicionais é uma técnica utilizada para dar credibilidade a conteúdos falsos.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

