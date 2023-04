É antigo vídeo que mostra Bolsonaro sendo ovacionado no estádio do Palmeiras

O que estão compartilhando: vídeo que mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sendo ovacionado pelo público em jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Em algumas postagens do vídeo, é informado que o registro foi em 9 de abril de 2023, quando o Palmeiras sagrou-se campeão estadual derrotando o Água Santa.

O Estadão investigou e concluiu que: é enganoso. Esta gravação foi feita em 2 de dezembro de 2018, na última rodada do Campeonato Brasileiro, e postada no mesmo dia no perfil do senador Flávio Bolsonaro (PL) no YouTube. Na ocasião, o Palmeiras venceu o Vitória e comemorou o título da competição, já garantido fora de casa na rodada anterior.

É antigo vídeo de Bolsonaro ovacionado no Allianz Parque Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: Bolsonaro, na condição de presidente eleito do Brasil, assistiu à partida nas tribunas do Allianz, a convite da diretoria do Palmeiras para acompanhar a festa do título. Como noticiou o Estadão, “após o jogo, Bolsonaro desceu ao gramado e foi cortejado por alguns jogadores, participou da comemoração e também levantou a taça. Com segurança reforçada, o presidente eleito ainda foi levado para um ‘tour’ do Allianz”. Na íntegra do registro, Bolsonaro sobe ao palanque da premiação após interagir com a torcida.

Não existem informações sobre o ex-presidente ter comparecido ao Allianz Parque para acompanhar a partida entre Palmeiras e Água Santa neste 9 de abril de 2023. Ao longo de seu mandato, Bolsonaro voltou ao estádio para torcer pelo Palmeiras. Em julho de 2019, a recepção não foi tão festiva, com registro de aplausos e vaias entre os torcedores.

Já em agosto de 2022, conforme o Estadão, “como optou por aparecer menos do que nas outras ocasiões, não houve manifestações negativas ou positivas da torcida palmeirense no estádio. Contudo, nas redes sociais, muitos palmeirenses mostraram-se contrários à presença de Bolsonaro na arena. Alguns enxergam oportunismo do presidente, que, embora se declare palmeirense, já vestiu camisas de vários outros times, incluindo as de Corinthians, Flamengo e Santos”.

A versão analisada pelo Estadão Verifica foi publicada no Instagram com o título “Existe uma grande diferença entre um governo e outro olha só isso já diz tudo (sic)”. Contava até esta quinta-feira, 20, com mais de 9 mil curtidas. O vídeo não faz referência à final do Paulistão e reproduz corte da edição de 12 de abril do canal do YouTube Mundial Telenotícias, na qual o apresentador Paulo Echebarria reproduz e comenta o registro a partir dos 11 minutos e 22 segundos. E questiona: “Será que se Lula entrasse em um campinho de várzea em qualquer município desses do interior do País alguém conseguiria ouvir o nome dele gritado em coro como foi o de Bolsonaro?”

Este conteúdo foi checado também pelas agências Lupa, Aos Fatos, AFP Checamos, Boatos.Org.

Como lidar com postagens do tipo: É comum que desinformadores tirem de contexto imagens antigas, com o objetivo de enganar. Antes de compartilhar, procure por notícias sobre o assunto em sites confiáveis. Uma ferramenta útil para identificar a origem de fotos e vídeos é a busca reversa de imagens. Aprenda aqui como usar.