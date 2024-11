É falso que mensagens no celular de Mauro Cid mostrem que Bolsonaro rejeitou golpe

Segundo a PF, o texto original da minuta pedia novas eleições, além das prisões dos ministros do STF Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Estadão mostrou que, ao alterar o texto, Bolsonaro manteve apenas a prisão de Moraes.

No ofício enviado em 14 de novembro deste ano ao STF, a PF voltou a dizer que Bolsonaro participou da escrita do decreto. Segundo a Polícia Federal, os diálogos no celular de Mauro Cid sobre um monitoramento do ministro Alexandre de Moraes começaram em dezembro de 2022, seis dias depois de “o então Presidente da República Jair Bolsonaro ter ‘enxugado’ o decreto e ter se reunido com o Comandante do COTER, general Estevam Cals Theophilo, no dia 09/12/2022, com a finalidade de consumar o Golpe de Estado”.

Dois dias antes, segundo a PF, em 7 de dezembro, houve uma reunião entre Bolsonaro e os comandantes do Exército e da Marinha, além do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, “para apresentação da minuta do golpe de Estado”.