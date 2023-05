Postagem compartilha vídeo antigo de Bolsonaro no carnaval como se fosse atual

O que estão compartilhando: um vídeo que mostraria o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com apoiadores, no Rio de Janeiro, em maio de 2023.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está fora de contexto. O vídeo foi gravado em Praia Grande (SP), em março de 2022.

Foto mostra o ex-presidente Bolsonaro cercado por apoiadores no carnaval de 2022, em Praia Grande. Foto: Reprodução

Saiba mais: o vídeo checado mostra Jair Bolsonaro cumprimentando apoiadores em uma praia. Em determinado momento, ele levanta um bebê nos braços. A legenda diz “Bolsonaro resolveu ir na praia no Rio de Janeiro 13/5/2023″.

Para buscar a origem da imagem, utilizamos o mecanismo de busca reversa (veja aqui como fazer). Com isso, foi possível encontrar o mesmo vídeo publicado no TikTok em 2 de março de 2022 (veja aqui). A legenda diz que o registro teria ocorrido em Praia Grande, no litoral paulista.

Uma busca no Google mostrou que Jair Bolsonaro realmente passou o carnaval daquele ano no litoral paulista. O Estadão Verifica fez uma busca no Twitter do ex-presidente naquele intervalo de tempo e encontrou o vídeo.

Como lidar com postagens do tipo: vídeos e imagens podem ser compartilhados na internet fora de seu contexto original. Essas informações devem ser checadas com uma busca por notícias na imprensa profissional.

A análise crítica sobre o autor de um conteúdo na internet também ajuda a detectar informações enviesadas. O perfil responsável pelo vídeo é de um apoiador do ex-presidente.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

