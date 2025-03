Vídeo clona voz de Bolsonaro para divulgar site falso de resgate de valores esquecidos

O que estão compartilhando: vídeo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro parece dizer que o Banco Central está dando a última chance para os cidadãos consultarem e resgatarem valores esquecidos. A legenda da publicação orienta os usuários a clicarem em um botão com a inscrição “saiba mais” para conferir se há valores disponíveis.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso, pois o áudio do vídeo foi manipulado por inteligência artificial. A gravação compartilhada na postagem foi originalmente publicada no perfil do Instagram de Bolsonaro em junho de 2024 ( aqui ). Na ocasião, o ex-presidente informou aos apoiadores do Pará as cidades que ele visitaria durante viagem ao Estado. Para verificar a autenticidade da peça verificada, a reportagem submeteu o vídeo à ferramenta de detecção de conteúdo gerado por IA da plataforma Hive Moderation, que apontou uma probabilidade agregada de 99,8% de que o vídeo tenha conteúdo gerado por IA ou deepfake (veja resultado abaixo).

Ao Verifica, o Banco Central (BC) informou que o Sistema de Valores a Receber (SVR) e a funcionalidade de solicitação de resgate estão disponíveis apenas no endereço https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber .

No vídeo original, ex-presidente compartilhou com apoiadores do Pará as cidades que ele visitaria durante viagem ao estado Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: o vídeo verificado é um conteúdo patrocinado pela página “Notícias do Dia”, que usa a bandeira do Brasil como foto de perfil. A legenda da postagem orienta o usuário a clicar em “saiba mais” para verificar se há valores disponíveis para saque.

Ao clicar, o usuário é redirecionado para um site que imita a página do gov.br, portal do governo federal que reúne serviços e informações para o cidadão. No site falso, é solicitado o CPF para realizar a consulta. Conforme já mostrou o Verifica, o CPF em mãos erradas pode ser utilizado para criar cadastros falsos e aplicar golpes.

Além de utilizar a imagem de Bolsonaro, o perfil promoveu outros anúncios sobre o mesmo tema, incluindo um que usava um vídeo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Conforme mostrou o Verifica em checagem recente, um conteúdo gravado por Haddad foi alvo de manipulação por IA para simular que ele falava sobre o resgate de valores esquecidos.

Os anúncios enganosos estavam disponíveis na Biblioteca de Anúncios da Meta , mas foram removidos nesta terça-feira, 11.

A ferramenta da plataforma Hive Moderation, que afirma identificar uso de IA em mídias, apontou fortes evidências de que o vídeo aqui verificado possui conteúdo gerado por inteligência artificial ou se trata de um deepfake.

Ferramenta que afirma identificar o uso de inteligência artificial em mídias apontou uma probabilidade 99,8% de que o vídeo tenha conteúdo gerado por IA ou seja um deepfake Foto: Reprodução/Hive Moderation

Postagens que promovem sites falsos para consulta de valores esquecidos em bancos, consórcio ou outra instituição financeira não são novidade. Conforme alerta o Banco Central em uma página com dicas para as pessoas não caírem em golpes envolvendo o serviço do Sistema de Valores a Receber, o único endereço em que o cidadão pode consultar se tem dinheiro esquecido é o https://valoresareceber.bcb.gov.br.

No caso da postagem verificada, o site divulgado tinha como domínio um nome completamente diferente do oficial.

Ao Verifica, o BC informou que o SVR é um meio de comunicação entre as instituições financeiras e as pessoas físicas e jurídicas com valores a receber. Segundo a autarquia, mensalmente as instituições financeiras enviam as informações atualizadas de valores a devolver. Elas são as únicas responsáveis pelos dados enviados, bem como pela custódia e guarda dos recursos até que o beneficiário solicite a devolução.

“As devoluções dos recursos são realizadas diretamente pelas instituições para os beneficiários, sem trânsito de valores pelo BC”, informou o BC por email.