É falso que Boulos tenha prometido incluir linguagem neutra nas escolas caso eleito

O que estão compartilhando: postagem no Instagram afirma que o candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) “prometeu seguir ideologia do partido e incluir linguagem neutra nas escolas”. A imagem mostra uma foto do candidato ao lado de um texto escrito “TODAS TODES TODOS TODXS”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A proposta de “incluir linguagem neutra nas escolas” não está no plano de governo enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela campanha de Guilherme Boulos. Em entrevista ao programa Central GloboNews, divulgada dia 28 de agosto, o candidato afirmou que não tem proposta de implementação de linguagem neutra nas escolas. “Não terá. Eu respeito quem utiliza, quem considera [a linguagem neutra], não acho que deve ser criminalizada, mas você tem que dialogar com a sensibilidade, com o conjunto da sociedade”, disse ele. Procurada, a assessoria de Boulos reforçou que o psolista “não vai adotar linguagem neutra na rede municipal de ensino, nem nunca propôs algo semelhante”.

Suposta promessa não existe no plano de governo enviado ao TSE pela campanha de Guilherme Boulos Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: A linguagem neutra foi criada para incluir pessoas não-binárias (que não se identificam como homem ou mulher) em diálogos. O argumento é que os dois pronomes definidos de gênero presentes na língua portuguesa – “o” e “a”, para homens e mulheres, respectivamente –, não atendem a todas as pessoas falantes do idioma. Não há uma definição universal da forma de se utilizar esse tipo de linguagem em textos. Alguns exemplos são os termos “todes”, todxs” e “tod@s”. A linguagem neutra não está prevista na norma padrão da língua portuguesa. Durante um comício da campanha de Boulos, no dia 24 de agosto, o Hino Nacional brasileiro foi interpretado com linguagem neutra . Entre outras alterações, o verso “dos filhos deste solo, és mãe gentil” se tornou “des filhes deste solo, és mãe gentil”, na versão cantada no evento. Para a Coluna do Estadão, a assessoria de imprensa do candidato afirmou que a campanha nunca solicitou ou autorizou a alteração na letra do Hino Nacional. A equipe de Boulos alegou que a “produtora, organizadora do evento, foi responsável pela contratação de todos os profissionais que trabalharam para a realização da atividade, incluindo a seleção e o convite à intérprete” responsável pela performance.

Boulos elencou 119 propostas para São Paulo em seu plano de governo. O eixo entitulado “Educação” é composto por 7 itens e o de “Políticas para população LGBT+”, por 3. O termo “linguagem neutra” não consta em nenhum deles.

O boato investigado aqui também ja foi desmentido pelo Aos Fatos e Uol.

Como lidar com postagens desse tipo: Informações sobre os candidatos às prefeituras de todo Brasil constam na pagina de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Basta clicar em “Propostas” na pagina do candidato para baixar o PDF do seu Plano de Governo. Ajuda usar o atalho Ctrl+F no teclado para pesquisar termos específicos no documento, como “educação”, “escolas” e “linguagem neutra”.