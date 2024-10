É falso que Boulos tenha subido 2% em uma única atualização da contagem de votos

O que estão compartilhando: vídeo gravado por advogado mostra que, “em apenas uma atualização”, Guilherme Boulos (PSOL) subiu 2% na apuração dos votos da eleição para a Prefeitura de São Paulo. O conteúdo afirma que o comportamento é “suspeito” e “deve ser apurado”.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso. Como mostra o gráfico da apuração de votos publicado pelo Estadão, o percentual de Boulos foi crescendo aos poucos, de acordo com a evolução da contagem dos votos. No primeiro horário exibido no vídeo analisado, às 18h02, o psolista tinha 27,30%. Já no último horário mostrado na gravação, às 18h56, Boulos estava com 29,18%. Neste intervalo, foram registradas outras 27 atualizações do percentual no sistema. Não houve uma mudança abrupta, diferentemente do que sugere o conteúdo analisado. A reportagem tentou contato com o responsável pelo conteúdo analisado, mas não recebeu retorno até a finalização do texto.

Saiba mais: Um vídeo publicado por um advogado apoiador do candidato à Prefeitura Pablo Marçal (PRTB) mostra o percentual de votos para Boulos ao longo da apuração no domingo, 6. Segundo o post, há um comportamento “suspeito” na apuração, porque o candidato subiu 2% em apenas uma atualização. Isso é falso, como mostra o gráfico da evolução dos votos publicado pelo Estadão.

Os dados atualizados em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que, no primeiro horário exibido no vídeo, às 18h02, o candidato psolista tinha 27,30% – em terceiro lugar na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Já às 18h56, último registro da gravação, Boulos estava 29,18%, no segundo lugar. Ao longo desses 54 minutos, houveram outras 27 atualizações no sistema. O crescimento do candidato neste período de tempo foi em média de 0,06% por atualização.

Portanto, não houve um crescimento abrupto de 2%, ao contrário do que sugere o post analisado. Também é possível ver no portal g1 e na revista Veja a evolução da apuração, que foi acirrada entre os candidatos.

Boulos terminou o pleito com 29,07% dos votos e irá concorrer o segundo turno com o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), que teve 29,48%. A diferença entre os candidatos foi de 25.012 eleitores.

Apuração foi atualizada a cada parcial divulgada pelo TSE

Em comunicado, o TSE esclareceu que a contagem dos votos teve início às 17h, horário de Brasília (DF), no domingo, logo após o encerramento das eleições. A transmissão dos dados foi registrada no site de Resultados da Justiça Eleitoral e, nas cidades com mais de 200 mil eleitores, a atualização também foi apresentada por zona eleitoral. A apuração foi atualizada a cada parcial divulgada pelo Tribunal.

Diferentemente do que sugere a postagem analisada, não há nenhum indício de manipulação do resultado eleitoral. A urna eletrônica é usada no Brasil desde 1996 e, desde então, nunca foi registrado fraude no sistema. Como explicou o Estadão, o equipamento é protegido por mais de 30 camadas, além de passar por processos de auditoria e vistoria do código-fonte.

O Estadão Verifica reportagem tentou contato o advogado responsável pelo conteúdo, mas não recebeu retorno até a publicação da checagem.